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Manisa'da gencin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 17 yaşındaki Onur Yılmaz'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 14 yaşındaki şüpheli C.T. ile babası ve ağabeyi tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 17 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri Atatürk Mahallesi'nde dün Onur Yılmaz'ı (17) öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan C.T'nin (14) babası M.T. (43) ile ağabeyi A.T'yi (18) de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Atatürk Mahallesi'nde dün C.T. ile Onur Yılmaz arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda C.T, bıçakla Yılmaz'ı yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
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