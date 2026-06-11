Haberler

Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale eden ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Üçpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı ve dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim

İran'ın tehdidi işe yaradı, Trump anında geri adım attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! 'Kaymakamlığa bildirelim' dediler ama...

Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...

İsrail medyasında Erdoğan için atılan manşete bakın

Çinli Wang’ın hikâyesi milyonları ağlattı: 25 yaşında ama bebek boyutlarında

Yaşını öğrenenler inanmıyor! Görüntüsüyle herkesi ters köşe yaptı
Ankara'da 3 ton sahte deterjan ele geçildi

Tonlarca ele geçirildi! Hepsinde ünlü markaların ismi var
THY uçağında korku dolu anlar: Antalya'da radar direğine çarptı

THY uçağında korku dolu anlar! Yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti

Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntü!

Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak

Kurultay için kararını verdi