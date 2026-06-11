Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale eden ekipler tarafından kontrol altına alındı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Üçpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı ve dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu