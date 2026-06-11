Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden 5 Kilometrelik Sulama Kanalında Temizlik Çalışması

(MANİSA)- Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerini kapsayan 5 kilometrelik sulama kanalında kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Çalışmaların tamamlanmasıyla çevre kirliliği, kötü koku ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerini kapsayan 5 kilometrelik sulama kanalında temizlik çalışması başlattı. Ekipler, çalışmaların Kuşlubahçe kısmının tamamlandığını bildirdi. Barbaros, Atatürk ve Fevzi Çakmak mahallelerinden geçen kanalda yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla da çevre kirliliği, kötü koku ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi hedefleniyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kanal yatağında zamanla biriken yabancı otlar, rüsubat ve çeşitli atıklar temizleniyor. Özellikle yaz aylarında ciddi bir sorun haline gelen kötü koku ve sinek oluşumunu engellemeyi amaçlayan çalışma, kanal içerisindeki su akışının daha sağlıklı ve kesintisiz şekilde ilerlemesini de sağlayacak.

"DÜZENLİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Yürütülen faaliyetler hakkında bilgi veren MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Günay, temizlik çalışmalarının belirli periyotlarla devam ettiğini belirtti. Günay, "Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerimiz sınırlarında yer alan 5 kilometrelik sulama kanalında temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Kanal içinde biriken ot ve atıkları temizleyerek hem çevre kirliliğinin ve kötü kokunun önüne geçmeyi hem de haşere oluşumunu azaltmayı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, temiz ve konforlu bir çevrede yaşaması için sahadayız. Çalışmalarımızın bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere, kanal ve su yollarında bakım ve temizlik çalışmalarının belirlenen program dahilinde kesintisiz süreceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA