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Manisa Yunusemre'de Karayolları görevlisi İrfan İnci'ye otomobil çarptı, yaralandı

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Manisa Yunusemre'de Karayolları görevlisi İrfan İnci'ye otomobil çarptı, yaralandı
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Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, hasarlı kaza nedeniyle duba yerleştiren Karayolları görevlisi İrfan İnci’ye otomobil çarptı; İnci yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü İbrahim A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, hasarlı kaza nedeniyle önlem amacıyla duba yerleştiren Karayolları görevlisi İrfan İnci, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. İnci hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü İbrahim A. gözaltına alındı.

Kaza saat 15.30 sıralarında Manisa-İzmir kara yolu Anıt mevkisinde meydana geldi. İzmir'den Manisa yönüne giden İbrahim A. yönetimindeki 45 BAR 682 plakalı otomobil, hasarlı kaza nedeniyle yol güvenliğini sağlamak amacıyla yola duba yerleştirmeye çalışan Karayolları görevlisi İrfan İnci'ye, ardından da Karayolları'na ait kamyonete çarptı. İnce'nin yaralandığı kaza yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İnci'ye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı, ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, otomobil sünücüsü İbrahim A.'yı gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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