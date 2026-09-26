Manisa'da geçen yıl evlenen çift evlerinde öldürüldü! Yakınları korkunç manzarayla karşılaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Geçen yıl evlenen İsa Acar ile Mümire Acar’dan haber alamayan yakınları, bugün saat 14.00 sıralarında çiftin Bağyurdu Mahallesi’ndeki evine gitti. Eve giren yakınları, Acar çiftini kanlar içinde ve hareketsiz halde buldu.

YAKINLARI EVE GİDİNCE KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Olay, Yunusemre ilçesine bağlı Bağyurdu Mahallesi’nde meydana geldi. Sanayide oto kaporta dükkanı işleten İsa Acar ile eşi Mümire Acar’dan bir süredir haber alamayan yakınları durumdan şüphelendi. Kontrol amacıyla eve giden yakınları, içeri girdiklerinde İsa ve Mümire Acar’ı kanlar içinde yerde yatarken gördü. Bunun üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarın ardından adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÇİFTİN TABANCAYLA VURULDUĞU BELİRLENDİ

Eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde İsa Acar ve Mümire Acar’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Çiftin cansız bedenleri üzerinde yapılan ilk incelemelerde ise her ikisinin de tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Jandarma ekipleri evde ve çevresinde ayrıntılı inceleme yaptı. Olayın nasıl gerçekleştiği, eve kimin ya da kimlerin girdiği ve cinayetin nedeni üzerinde duruluyor.

GEÇEN YIL EVLENDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından Acar çiftiyle ilgili dikkat çeken bir ayrıntı da ortaya çıktı. İsa Acar ile Mümire Acar’ın geçen yıl evlendiği öğrenildi. Çiftin ölümü, yakınlarını ve çevresindekileri büyük üzüntüye boğdu. Sanayide oto kaporta dükkanı işlettiği belirtilen İsa Acar’ın çevresiyle ilişkileri ve çiftin son günlerde görüştüğü kişiler de soruşturma kapsamında incelenecek.

CENAZELERİ ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Jandarmanın olay yerindeki çalışmasının ardından İsa ve Mümire Acar’ın cenazeleri, otopsi işlemleri için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılacak otopsiyle çiftin kesin ölüm zamanı ve vurulma şekline ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

KATİLİ BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ekipler, cinayeti kimin ya da kimlerin işlediğini belirlemek için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında olay yeri inceleme bulguları, çevredeki güvenlik kameraları ve çiftin son temas kurduğu kişiler mercek altına alınacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı