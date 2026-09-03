İzmir’de deprem mi oldu, İzmir’de ne zaman, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu 3 Eylül Perşembe?

İzmir’de yaşayan vatandaşlar, hissedilen sarsıntının ardından “İzmir’de deprem mi oldu?” ve “ Deprem kaç şiddetinde, saat kaçta oldu?” sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD’ın açıklamasına göre merkez üssü Manisa Yunusemre olan depremin derinliği 8,52 kilometre olarak ölçüldü ve sarsıntı İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

İZMİR’DE HİSSEDİLEN KORKUTAN DEPREM

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen deprem, İzmir ve çevre illerde de hissedildi. AFAD’ın paylaştığı verilere göre saat 13.40’ta gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,7 olarak ölçülürken, sarsıntının derinliği 8,52 kilometre olarak açıklandı.

DEPREM İZMİR VE ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Manisa’nın Yunusemre ilçesi olduğu belirtildi. 3,7 büyüklüğündeki sarsıntı, merkez üssüne yakın bölgelerin yanı sıra İzmir ve çevresindeki bazı yerleşimlerde de hissedildi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 8,52 KİLOMETRE

AFAD verilerine göre Manisa Yunusemre’de meydana gelen depremin yerin 8,52 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntının ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

MANİSA’DA DEPREM HAREKETLİLİĞİ

Manisa ve çevresi, Türkiye’nin aktif fay hatlarının bulunduğu bölgeler arasında yer alıyor. Bölgede zaman zaman meydana gelen küçük ve orta büyüklükteki depremler, özellikle İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedilebiliyor.

AFAD’ın son deprem verileri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, uzmanlar deprem riski bulunan bölgelerde tedbirli olunması ve resmi kurumların açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.