Haberler

Manisa'da çevre ve iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çocuklara yönelik çevre ve iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenledi???????.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çocuklara yönelik çevre ve iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenledi???????.

Atatürk Kent Parkı'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda COP31 hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından stant kuruldu.

Etkinlikte vatandaşlara iklim değişikliği ve çevrenin korunmasına ilişkin bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi çocuklar da vatandaşlarla iklim değişikliği konusunda görüşmeler yaptı, anket çalışması gerçekleştirdi.

Burada oluşturulan "iklim ağacı"na vatandaşlar, iklim değişikliğiyle ilgili dilek, öneri ve mesajlarını yazdı. Çocuklar ekran süresi anketi, tohum yapımı, taş boyama ve dijital farkındalık panosu çalışmalarına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Yetişkin Temsilcisi Buse Sayla Cevrioğlu, yaptığı açıklamada, Çocuk Hakları İl Komitelerinin 81 ilde 95 farklı etkinlik noktasında iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve dijital ayak izi konularında farkındalık çalışmaları yürüttüğünü söyledi.

Cevrioğlu, çocukların farkındalık kazanmasına yönelik çalışmalarının devam edeceğini belirterek, vatandaşları etkinliklere katılmaya davet etti.

Kaynak: AA
Bakan Fidan mesajı Suriye'den verdi: SDG'nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli

Bakan Fidan mesajı Suriye'den verdi: Bir an önce hayata geçmeli
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da genç blog yazarı için idam kararı! Son mesajı gündemde

Dünyayı sarsan idam kararı! Son mesajı gündemden düşmüyor
15. kattan atladı, bebek arabasının üzerine düştü! İkisi de hayatını kaybetti

15. kattan kendini boşluğa bıraktı! Korkunç tesadüf 2 can aldı
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle! ABD'yi köşeye sıkıştırdılar

Trump köşeye sıkıştı! Terlikleriyle savaşıp haritayı değiştirdiler
Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma! Jandarmaya talimat verildi

Savcılık paylaşımların peşine düştü! Kimlikleri tek tek belirlenecek
AfD'li liderden olay sözler: Göçmenleri silah zoruyla sınır dışı edeceğiz

Seçimi kazanıp silaha sarıldı: Hepsini zorla ülkemizden atacağız
İstanbul'da korkunç kaza! Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı

Lüks otomobil bu hale geldi! Sürücü ağır yaralı
Kayıp 11 aylık Büşra bebekle ilgili 'satıldı' iddiası! 5 şüpheli gözaltında

Kayıp 11 aylık Büşra bebekle ilgili vahim iddia! Hem de ailesi...