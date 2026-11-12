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Manisa Yunusemre'de yol kenarında 50 yaşındaki erkek cesedi bulundu

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Manisa Yunusemre'de yol kenarında 50 yaşındaki erkek cesedi bulundu
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki bir otomobilin yanında hareketsiz yatan 50 yaşındaki erkeğin öldüğü belirlendi. Darp veya kesici-delici alet yarası bulunmayan ceset otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki bir otomobilin yanında erkek cesedi bulundu. Cesedin 50 yaşındaki Halit Beşerir'e ait olduğu belirlendi. Otomobilin de Beşerir'in olduğu tespit edildi.

Manisa-İzmir kara yolu Anıt mevkisinden saat 01.30 sıralarında geçen vatandaşlar, yol kenarında park halinde olan 07 COA 254 plakalı otomobilin yanında bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla gelen ekipler, yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Darp ya da kesici delici alet yarası bulunmayan cesedin Halit Beşerir'e ait olduğu ortaya çıktı. Park halindeki otomobilin de Beşerir'in olduğu öğrenildi.

Beşerir'in cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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