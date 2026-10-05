Manisa'da okul idarecileri ve rehber öğretmenlere bilgilendirme toplantısı yapıldı

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Manisa'da çocukların güvenli eğitim ortamında yetişmesi ve karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde görev yapan okul idarecileri ve rehber öğretmenlere yönelik Bilgilendirme ve Farkındalık Toplantısı düzenlendi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli katıldı.

Toplantıda ilgili birimler tarafından okul idarecileri ve rehber öğretmenlere bireysel radikalleşme ve aşırıcılık faaliyetleri, Narko- Rehber çalışmaları, güvenli ve bilinçli internet kullanımı ile akran zorbalığı ve önlenmesine yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Çocukların güvenliğinin sağlanması ve risklere karşı farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı toplantıda, kurumlar arası işbirliği içerisinde önleyici ve farkındalık odaklı çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı