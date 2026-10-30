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Manisa'da bayrağı yere atan şüpheli, yüzde 82 zihinsel engellilik raporuyla yakalandı

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Manisa’nın Yunusemre ilçesinde mobilya mağazası önüne asılan Türk bayrağını alıp yere atan 49 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin konuşma engeli ve yüzde 82 zihinsel engellilik raporu bulunduğu, hakkındaki adli sürecin devam ettiği açıklandı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, mobilya mağazasının önüne asılan Türk bayrağını alıp yere atan şüpheli 49 yaşındaki H.P., polis ekiplerince yakalandı. Yüzde 82 zihinsel engellilik durumuna göre sağlık kurulu raporu olduğu tespit edilen H.P. hakkında adli sürecin devam ettiğini belirten Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şu yazılı açıklama yapıldı:

"30 Ekim 2026 tarihinde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, ilimiz Yunusemre ilçesinde Türk Bayrağımızın alınıp yere atılması görüntüleri yer almıştır. Saygısız fiilin ardından emniyet birimlerimizce yapılan incelemeler, kamera kayıtlarının değerlendirilmesi ve yürütülen araştırmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şahsın H.P. olduğu belirlenmiştir. Yapılan incelemelerde, şüpheli şahsın konuşma engelinin bulunduğu ve yüzde 82 oranında zihinsel engellilik durumuna ilişkin sağlık kurulu raporunun olduğu anlaşılmıştır. Şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatılmış olup konuya ilişkin süreç devam etmektedir"

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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