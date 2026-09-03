Manisa GDZ elektrik kesintisi! 3-4 Eylül Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 3 Eylül günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

AKHİSAR

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Zeytinlibağ Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Zeytinlibağ ve Zeytinlibağ Köyü İç Yolu etkilenecektir. Çalışma ID'si 3807481'dir.

4 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Dingiller, Doğankaya, Gökçeahmet, Karaköy, Musaca, Selçikli, Yenice ve Zeytinlibağ mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Çaybaşı Sokak, Akhisar Gördes Yolu, Doğankaya Köyü İç Yolu, Doğankaya Köyü Yolu, Doğankaya Sokak, Akhisar Sındırgı Yolu, Karadutlu Sokak, Karaköy Köyü İç Yolu, Karaköy Sokak, Orman İç Yolu, Üçyol Karadutlu Caddesi, Musaca Sokak, Muşlu Yolu, Beyler Sokak, Yenice Köyü İç Yolu, Yeşilli Sokak, Zeytinlibağ ve Zeytinlibağ Köyü İç Yolu etkilenecektir. Çalışma ID'si 3807485'tir.

5 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Zeytinlibağ Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Zeytinlibağ ve Zeytinlibağ Köyü İç Yolu etkilenecektir. Çalışma ID'si 3807490'dır.

5 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Atatürk ve Reşat Bey mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Atatürk Mahallesi'nde 162, 165, 166, 185 ve 557. sokaklar ile 167. Şehit Murat Öztürk Caddesi; Reşat Bey Mahallesi'nde ise 167. Şehit Murat Öztürk Caddesi ile 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 329, 580, 581, 607 ve 608. sokaklar kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID'si 3809167'dir.

KIRKAĞAÇ

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Karakurt, Küçükyaya, Musahoca, Öveçli ve Şair Eşref mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Küçükyaya Köyü İç Yolu, Küçükyaya Köyü Yolu, Çetlentiktepe mevkisi, Köpürdekli mevkisi, Musahoca Köyü İç Yolu, Musahoca Köyü Yolu ve Musahoca Sokak etkilenecektir. Çalışma ID'si 3805351'dir.

5 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Alacalar, Dualar, Gelenbe, Güvendik ve Kınık mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Alacalar Köyü Yolu, Alacalar Sokak, Güvendik Sokak, Kınık Köyü Yolu ve Kınık Sokak etkilenecektir. Çalışma ID'si 3805356'dır.

8 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Bostancı, İlyaslar, Karakurt ve Tevfikiye mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Balıkesir Manisa Yolu, Benzinik Ara, Bostancı Köyü İç Yolu, Bostancı Köyü Yolu, Bostancı Sokak, Üçoluk mevkisi, İlyaslar Sokak, İlyaslar Yolu, İsmet İnönü Caddesi, Sakarya Caddesi, Alemdar Caddesi ve Sütçüler Sokak etkilenecektir. Çalışma ID'si 3805357'dir.

10 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Bostancı, İlyaslar, Karakurt ve Tevfikiye mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Balıkesir Manisa Yolu, Benzinik Ara, Bostancı Köyü İç Yolu, Bostancı Köyü Yolu, Bostancı Sokak, Üçoluk mevkisi, İlyaslar Sokak, İlyaslar Yolu, İsmet İnönü Caddesi, Sakarya Caddesi, Alemdar Caddesi ve Sütçüler Sokak etkilenecektir. Çalışma ID'si 3805359'dur.

12 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Bostancı, İlyaslar, Karakurt ve Tevfikiye mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Balıkesir Manisa Yolu, Benzinik Ara, Bostancı Köyü İç Yolu, Bostancı Köyü Yolu, Bostancı Sokak, Üçoluk mevkisi, İlyaslar Sokak, İlyaslar Yolu, İsmet İnönü Caddesi, Sakarya Caddesi, Alemdar Caddesi ve Sütçüler Sokak etkilenecektir. Çalışma ID'si 3805361'dir.

SOMA

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Karacahisar Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Karacahisar Köyü İç Yolu etkilenecektir. Çalışma ID'si 3805186'dır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Bayat, Çavdır ve Karacakaş mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Bayat Köyü İç Yolu, Çavdır Köyü İç Yolu, Çavdır Sokak ve Karacakaş Köyü İç Yolu etkilenecektir. Çalışma ID'si 3805351'dir.

ŞEHZADELER

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Adakale, İshakçelebi ve Saruhan mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Adakale Mahallesi'nde 2906, 2908, 2909, 2910, 2911 ve 2912. sokaklar ile Ulutepe Caddesi; İshakçelebi Mahallesi'nde 2001, 2007 ve 2013. sokaklar ile Ulutepe Caddesi; Saruhan Mahallesi'nde ise Ulutepe Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID'si 3807623'tür.

4 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, üçüncü şahıs talebiyle gerçekleştirilecek planlı çalışma nedeniyle 2. Anafartalar, Adnan Menderes, Ahmet Bedevi, Akpınar, Kazım Karabekir, Kuşlubahçe, Şehitler ve Turgut Özal mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2. Anafartalar Mahallesi'nde 1531, 1535, 1537 ve 1541. sokaklar, Halil Erdoğan Caddesi ve Manisa Turgutlu Yolu kesintiden etkilenecektir. Adnan Menderes Mahallesi'nde 2. Sokak, Manisa Belediyesi Asri Mezarlığı, Manisa Şehir Hastanesi ve Mezarlık Küme Evleri kesinti kapsamında olacaktır.

Ahmet Bedevi Mahallesi'nde 300, 311, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 512, 514, 516, 519, 520, 522, 523, 528, 535, 537, 538, 539, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 555, 559, 561, 575 ve 579. sokaklar ile 551/5. Sokak, Halil Erdoğan Caddesi, Spor Okulu Tımarı Küme Evleri, TCDD Küme Evleri ve TÜVTÜRK Manisa Şubesi kesintiden etkilenecektir.

Akpınar Mahallesi'nde Karlıpınar Küme Evleri, Şehitler Mahallesi'nde TCDD Küme Evleri kesintiden etkilenecektir. Kazım Karabekir ve Kuşlubahçe mahalleleri de çalışma kapsamında yer almaktadır.

Turgut Özal Mahallesi'nde 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ve 109. sokaklar ile 36/1. Sokak, Canlı Hayvan Borsası, Genel Konutlar Küme Evleri, Güven Küme Evleri, Hasırcı Küme Evleri, Karslılar Küme Evleri, Manisa Turgutlu Yolu, Pınarlıdere Sokak, Şahindere Küme Evleri, Şeker Küme Evleri, Şekerkuyu Küme Evleri ve Turgutlu Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID'si 3808297'dir.