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Manisa Yunusemre'de bir kişi mobilya mağazasının önündeki Türk bayrağını yere attı

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Manisa Yunusemre'de bir kişi mobilya mağazasının önündeki Türk bayrağını yere attı
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Manisa Yunusemre'de Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı dün saat 23.30'da bir kişi, 8 Eylül Caddesi'ndeki mobilya mağazasının önünde asılı Türk bayrağını yere attı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken polis kapüşonlu şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, bir kişi, mobilya mağazasının önüne asılan Türk bayrağını alıp yere attı.

Olay, Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı dün saat 23.30 sıralarında Yunusemre ilçesi 8 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişi, cadde üzerindeki bir mobilya mağazasının önünde asılı bulunan Türk bayrağını alıp, yere attı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine polis ekipleri, kapüşonlu şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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