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Manisa'da çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 14 yaşındaki bir şüpheli ile 17 yaşındaki Onur Yılmaz arasında çıkan bıçaklı kavgada Yılmaz hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 14 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Atatürk Mahallesi'nde C.T. (14) ile Onur Yılmaz (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda C.T, bıçakla Yılmaz'ı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Onur Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
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