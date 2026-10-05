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Manisa'daki çifte cinayetin sırrını balistik raporu çözdü! Katil, aynı gün ormanda ölü bulunan adam çıktı

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Manisa'daki çifte cinayetin sırrını balistik raporu çözdü! Katil, aynı gün ormanda ölü bulunan adam çıktı Haber Videosunu İzle
Manisa'daki çifte cinayetin sırrını balistik raporu çözdü! Katil, aynı gün ormanda ölü bulunan adam çıktı
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 26 Eylül'de evlerinde tabancayla vurulmuş halde bulunan İsa Acar (56) ve eşi Mümire Acar'ın (54) ölümüne ilişkin soruşturmada önemli gelişme yaşandı. Aynı gün ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulunan İlhan Ağlamazlar'ın (40) tabancasının, cinayette kullanılan silahla aynı olduğu balistik incelemeyle belirlendi. Ağlamazlar'ın alacak meselesi yüzünden çifti öldürüp intihar ettiği bildirildi.

  • Manisa'nın Yunusemre ilçesinde İsa Acar (56) ve eşi Mümire Acar (54) evlerinde tabancayla vurularak öldürüldü.
  • Aynı gün ormanda başından tabancayla vurulmuş halde bulunan İlhan Ağlamazlar'ın (40) kullandığı silahın, Acar çiftinin öldürülmesinde kullanılan silahla aynı olduğu balistik raporuyla belirlendi.
  • Ağlamazlar'ın alacak meselesi nedeniyle çifti öldürdükten sonra intihar ettiği tespit edildi.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, oto kaporta dükkanı işleten İsa Acar (56) ile eşi Mümire Acar'ın (54) evlerinde tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Aynı gün ormanda başından tabancayla vurulmuş halde bulunan İlhan Ağlamazlar'ın (40), kullandığı silahın kriminal incelemesinde Acar çiftinin öldürülmesinde kullanılan silahla aynı olduğu belirlendi. Ağlamazlar'ın alacak meselesinden çifti öldürüp, intihar ettiği belirtildi.

YAKINLARI KANLAR İÇİNDE BULDU

Olay, 26 Eylül'de Yunusemre ilçesine bağlı Bağyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Sanayide oto kaporta dükkanı işleten İsa Acar ve eşi Mümire Acar'dan haber alamayan yakınları, kontrol etmek için çiftin evine gitti. Saat 14.00 sıralarında eve giren yakınları, Acar çiftini kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İsa ve Mümire Acar çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede çiftin tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından çiftin cenazeleri, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Geçen yıl evlendikleri öğrenilen çiftin ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

AYNI GÜN ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Jandarma ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken, aynı gün Yunusemre ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında, ormanda başından tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin İlhan Ağlamazlar'a ait olduğu belirlendi. Ağlamazlar'ın ölümüyle ilgili yapılan incelemede olayın intihar olduğu değerlendirildi.

BALİSTİK RAPORU CİNAYETİ AYDINLATTI

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Ağlamazlar'ın yaşamına son verdiği tabancayı incelemeye gönderdi. İzmir Kriminal Laboratuvarı tarafından hazırlanan Balistik İnceleme Raporu sonucunda, Ağlamazlar'ın kullandığı tabancanın Acar çiftinin öldürülmesinde kullanılan silahla aynı olduğu belirlendi. Bunun üzerine cinayetin Ağlamazlar tarafından işlendiği, daha sonra da yaşamına son verdiği tespit edildi. Olayın, taraflar arasındaki alacak meselesinden kaynaklandığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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