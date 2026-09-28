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Manisa Yunusemre'de takla atan otomobilin sürücüsü Muhammed Efe Canbaz ağır yaralandı

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Manisa Yunusemre'de takla atan otomobilin sürücüsü Muhammed Efe Canbaz ağır yaralandı
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Manisa Yunusemre'de saat 10.00 sıralarında kontrolünü yitiren sürücü Muhammed Efe Canbaz'ın otomobili, yön levhasına çarpıp karşı yöne geçti ve takla attı. Ağır yaralanan 20 yaşındaki Canbaz, Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikesi sürüyor, soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde yön levhasına çarpıp karşı yöne geçtikten sonra yol kenarındaki aydınlatma direği ve ağaca çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü Muhammed Efe Canbaz (20) ağır yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Organize Sanayi Bölgesi yolu Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Muhammed Efe Canbaz'ın kontrolünü yitirdiği 42 EF 300 plakalı otomobil, savrulup önce refüjdeki yön levhasına çarparak karşı yöne geçti. Burada yol kenarındaki aydınlatma direği ve ağaca da çarpan otomobil, takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Canbaz, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Muhammed Efe Canbaz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Canbaz'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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