Manisa GDZ elektrik kesintisi! 14-15 Temmuz Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 14 Temmuz günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

ALAŞEHİR

14 Temmuz 2026 Salı günü 10.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3756704’tür. Kesintiden Baklacı Mahallesi’nde Baklacı İç Yolu, Çarıktekke Mahallesi’nde Çarıktekke Köyü İç Yolu, Çarıktekke Köyü Yolu ve Patika, Işıklar Mahallesi’nde Mustafa Kemal Atatürk Sokak, Karacalar Mahallesi’nde Karacalar Köyü İç Yolu ve Karacalar Köyü Yolu, Selce Mahallesi’nde Selce Köyü İç Yolu ve Selce Köyü Yolu, Tepeköy Mahallesi’nde isimsiz yollar, Tepeköy ve Tepeköy Köyü İç Yolu ile Türkmen Mahallesi etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 Salı günü 10.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3756706’dır. Kesintiden Badınca Mahallesi’nde Badınca Köyü İç Yolu, Bağarası 2. Sokak, Çatal Tepe Caddesi, Denizli Akhisar Yolu, Köy İçi Sokak, Taşlı Gere Sokak ve Ulupınar Sarıgöl Yolu Küme Evleri; Bahadır Mahallesi’nde Alakıraç Sokak, Bahadır Köyü İç Yolu, Bahçalılar Sokak, Çiftlik Sokak, Elmacık Sokak, Ketenburun Sokak, Kurucuova Sokak, Onbaşılar Sokak, Osmanlar Sokak, Patika, Saya Sokak; Bahçedere Mahallesi’nde Bahçedere Köyü İç Yolu, Bahçedere Köyü Yolu ve Toptepe Caddesi; Bahçeliköy Mahallesi’nde Bahçeliköy Köyü İç Yolu, Bahçeliköy Köyü Yolu, Bahçeliköy Merkez Sokak, Kaklık Sokak, Kızıltepe Sokak ve Yakutlar Sokak; Belenyaka Mahallesi; Çakırcaali Mahallesi’nde Alaşehir Eşme Yolu, Çakırcaali Sokak, Denizli Akhisar Yolu ve isimsiz yollar; Çarıkbozdağ Mahallesi’nde Merkez Sokak ve Sarı Ahmet Sokak; Evrenli Mahallesi’nde Evrenli İç Yolu, İnceler Sokak, Kayadibi Sokak, Merkez Sokak ve Yayla Sokak; Ilıca Mahallesi’nde Denizli Akhisar Yolu, Ulupınar Bağ Yolu Küme Evleri ve Ulupınar Sarıgöl Yolu Küme Evleri; Kozluca Mahallesi’nde Kaplan Çukuru Sokak, Kayadibi Sokak, Kozluca Köyü İç Yolu, M. Çokallı Sokak ve Narlık Sokak; Narlıdere Mahallesi’nde Bağarası 2. Sokak ve Küçük Bahçe Caddesi; Osmaniye Mahallesi’nde Çay Kenarı Gürlek Sokak, Merkez Sokak, Osmaniye Köyü İç Yolu, Patika ve Yayla Sokak ile Sobran Mahallesi etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 Salı günü 10.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3756707’dir. Kesintiden Baklacı Mahallesi, Çakırcaali Mahallesi’nde Çakırcaali Köyü Yolu ve Çakırcaali Sokak, Ilgın Mahallesi’nde Ilgın Köyü İç Yolu, Ilgın Köyü Yolu ve Ilgın Sokak, Ilıca Mahallesi’nde Denizli Akhisar Yolu, Suma Fabrikası Küme Evleri ve Ulupınar Sarıgöl Yolu Küme Evleri, Killik Mahallesi’nde Mezarlık Caddesi ile Sobran Mahallesi etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 Salı günü 09.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3758680’dir. Kesintiden Gümüşçay Mahallesi’nde Gümüşçay Köyü İç Yolu ve Gümüşçay Köyü Yolu etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 Salı günü 14.00 ile 18.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3758682’dir. Kesintiden Gümüşçay Mahallesi’nde Gümüşçay Köyü İç Yolu, Gümüşçay Köyü Yolu ve isimsiz yollar etkilenecektir.

16 Temmuz 2026 Perşembe günü 10.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3757554’tür. Kesintiden Hacıbey Mahallesi’nde Eski Hapishane Arkası Sokak, Eski İzmir Caddesi, Kavaklıdere Caddesi, Patika ve Yıldırımlar Caddesi; Sakarya Mahallesi’nde Sümer Oral Caddesi ve Ziya Gökalp Caddesi; Yenice Mahallesi’nde Cihangir Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İzmir Caddesi, Keban Sokak, Kurtuluş Caddesi, Osman Akça Caddesi, Reddi İlhak Caddesi, Sümer Oral Caddesi, Ziya Gökalp 2 Nolu Sokak ve Ziya Gökalp Caddesi etkilenecektir.

16 Temmuz 2026 Perşembe günü 10.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3760803’tür. Kesintiden Dağarlar Mahallesi’nde Yenice Sokak ile Uluderbent Mahallesi’nde Dağarlar Yolu Altı Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Düdükçügediği Küme Evleri, Kenan Evren Bulvarı, Kiraz Caddesi, Mandıra Caddesi, Menekşe Sokak, Patika ve Yeni 2. Cadde etkilenecektir.

16 Temmuz 2026 Perşembe günü 13.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3760805’tir. Kesintiden Bahçeliköy Mahallesi’nde Bahçeliköy Köyü İç Yolu, Bahçeliköy Köyü Yolu, Bahçeliköy Merkez Sokak, Kaklık Sokak, Kızıltepe Sokak ve Yakutlar Sokak etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 Cuma günü 09.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3757558’dir. Kesintiden Kavaklıdere Mahallesi’nde Asma Sokak, Atatürk Bulvarı, Bağcı Sokak, Belge Sokak, Bozdağ Sokak, Bulut Sokak, Ceren Sokak, Çeşmeli Sokak, Ceviz Sokak, Değirmen Caddesi, Doğu Sokak, Dut Sokak, Fatih Caddesi, Gökalp Caddesi, Hakan Sokak, Hilal Sokak, İleri Sokak, Işık Sokak, İskender Sokak, İstasyon 1. Sokak, İzmir Sokak, Kaya Sokak, Kiraz Sokak, Koşucu Sokak, Kubilay Caddesi, Mesir Sokak, Mevlana Caddesi, Mutki Sokak, Namık Kemal Caddesi, Narenciye Sokak, NATO Yolu Küme Evleri, Patika, Pınar Sokak, Şafak Sokak, Sakarya Sokak, Salihli Sokak, Şelale Sokak, Şuheda Sokak, Yavuz Selim Sokak, Yayla Sokak, Yonca Sokak ve Yükseliş Caddesi etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 Cuma günü 14.00 ile 18.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3758688’dir. Kesintiden Kavaklıdere Mahallesi’nde Abdi İpekçi Caddesi, Ata Sokak, Atatürk Bulvarı, Beyler Sokak, Birim Sokak, Cami Sokak, Ceren Sokak, Cevizli Caddesi, Durak Sokak, Etiler Sokak, Fevzi Çakmak Caddesi, Gökalp Caddesi, Halk Caddesi, Havuzlu Bahçe Caddesi, Kışla Sokak, Mehmet Akif Caddesi, Mehmetçik Sokak, Serçe Sokak, Vatan Bulvarı ve Yağmur Sokak etkilenecektir.

KIRKAĞAÇ

17 Temmuz 2026 Cuma günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3761035’tir. Kesintiden İlyaslar Mahallesi’nde 15. Sokak, Balıkesir Manisa Yolu, İlyaslar Yolu, Şair Eşref Caddesi ve Selçikli Köyü İç Yolu etkilenecektir.

18 Temmuz 2026 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3760856’dır. Kesintiden Alacalar Mahallesi’nde Alacalar Sokak ile Gelenbe Mahallesi’nde 1. Sokak, 15. Sokak, 2. Sokak, 3. Sokak, 4. Sokak, Atatürk Caddesi, Kırkağaç Gelenbe Yolu, Kocaova Mevkisi, Menderes Caddesi ve Şehit Tahir Aymaz Caddesi etkilenecektir.

KULA

16 Temmuz 2026 Perşembe günü 10.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3760872’dir. Kesintiden Hamidiye ve Şeremet mahalleleri etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 Cuma günü 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3760858’dir. Kesintiden 4 Eylül Mahallesi’nde 247. Sokak, Doktor Sadık Ahmet Caddesi ve Yazımcı Sokak ile Seyitali Mahallesi’nde Sabuncu Kuyu Küme Evleri etkilenecektir.

YUNUSEMRE

14 Temmuz 2026 Salı günü 09.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3757453’tür. Kesintiden Gökçeler Mahallesi’nde Gökçeler Köyü İç Yolu ve Gökçeler Sokak ile Karakoca Mahallesi etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 Salı günü 17.00 ile 19.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3757559’dur. Kesintiden Gökçeler Mahallesi’nde Gökçeler Köyü İç Yolu ve Gökçeler Sokak ile Karakoca Mahallesi etkilenecektir.

16 Temmuz 2026 Perşembe günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3761004’tür. Kesintiden Osmancalı Mahallesi’nde 307. Sokak ve Osmancalı Yolu etkilenecektir.

16 Temmuz 2026 Perşembe günü 10.30 ile 13.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3761006’dır. Kesintiden Avdal Mahallesi’nde Avdal Köyü İç Yolu ve Osmancalı Yolu, Bağyolu Mahallesi’nde Bağyolu Köyü İç Yolu ve Osmancalı Yolu, Büyüksümbüller Mahallesi, Gülbahçe Mahallesi ve Küçüksümbüller Mahallesi’nde Küçüksümbüller Köyü İç Yolu etkilenecektir.

16 Temmuz 2026 Perşembe günü 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3761009’dur. Kesintiden Akgedik Mahallesi’nde Akgedik Sokak ve Bahri Küçükoğulları Caddesi ile Uzunburun Mahallesi’nde Uzunburun Köyü İç Yolu etkilenecektir.

18 Temmuz 2026 Cumartesi günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3761151’dir. Kesintiden Asmacık Mahallesi’nde Asmacık Köyü İç Yolu, Karaahmetli Mahallesi’nde Karaahmetli Köyü İç Yolu, Karahüseyinli Mahallesi’nde Karahüseyinli Köyü İç Yolu ve Karahüseyinli Köyü Yolu, Koruköy Mahallesi’nde Koruköy ve Koruköy Köyü İç Yolu, Örselli Mahallesi’nde Örselli Köyü İç Yolu, Pınarköy Mahallesi’nde Pınarköy Köyü Yolu ve Pınarköy Sokak, Recepli Mahallesi’nde Recepli, Recepli Köyü İç Yolu ve Recepli Köyü Yolu, Sakallı Mahallesi’nde Sakallı Köyü İç Yolu, Sarıahmetli Mahallesi’nde Sarıahmetli ve Sarıahmetli Köyü İç Yolu, Süngüllü Mahallesi’nde Süngüllü Köyü İç Yolu, Uzunlar Mahallesi’nde Uzunlar Sokak, Yuntdağıköseler Mahallesi’nde Yuntdağıköseler Köyü İç Yolu ile Yuntdağyenice Mahallesi’nde Yuntdağyenice, Yuntdağyenice Köy Yolu ve Yuntdağyenice Köyü İç Yolu etkilenecektir.