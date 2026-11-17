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Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'ne kazandırılacak 24 sınıflı ortaokulun yapım ihalesi 11 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Yer tesliminden itibaren 360 takvim gününde tamamlanması planlanan okul, bölgenin eğitim altyapısını güçlendirecek.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde yapılması planlanan 24 sınıflı ortaokulun ihale tarihi belli oldu. AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, okulun yapım ihalesinin 11 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Manisa'nın eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların sürdüğünü belirten Baybatur, Muradiye Mahallesi'nde inşa edilecek yeni ortaokulun ihale ilanının yayımlandığını bildirdi. Yapım ihalesinin 11 Aralık 2026 Cuma günü saat 10.30'da Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından gerçekleştirileceği belirtildi.

Bodrum, zemin ve üç normal kattan oluşacak şekilde projelendirilen 24 sınıflı okulun, yer tesliminden itibaren 360 takvim günü içerisinde tamamlanması planlanıyor.

"Eğitim yatırımları geleceğimize yapılan en kıymetli yatırımlardır"

Muradiye'nin gelişen ve büyüyen bir yerleşim bölgesi olduğuna dikkat çeken Milletvekili Murat Baybatur, yeni okulun bölgedeki eğitim ihtiyacına katkı sağlayacağını ifade etti.

Baybatur, "Muradiye Mahallemizin eğitim altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırımı daha hayata geçiriyoruz. Evlatlarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmesi, öğretmenlerimizin daha nitelikli fiziki imkanlarda görev yapması bizim için büyük önem taşıyor. Eğitim yatırımlarını yalnızca bugünün ihtiyacını karşılayan hizmetler olarak değil, geleceğimize yapılan en kıymetli yatırımlar olarak görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Manisa'nın her ilçesine ve mahallesine hizmet götürmek için çalışmaya devam ettiklerini belirten Baybatur, "Muradiye'mize kazandıracağımız 24 sınıflı yeni ortaokulumuzun öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Baybatur, Manisa'nın eğitim yatırımlarına verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı