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Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki tabiat alanı Osmancalı Fosil Ormanı'nın korunması ve ziyaretçilere açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2024'te "tabiat anıtı" olarak tescillenen yaklaşık 34 hektarlık alanda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Müdürlüğü ile Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğinde jeofizik çalışmalar gerçekleştirildi.

Manyetik yöntem ve elektrik özdirenç tomografisi (yer altındaki kayaçların, toprak katmanlarının ve akışkanların elektrik akımına karşı gösterdiği özdirenç değişimlerini ölçerek yer altının görüntüsünü oluşturan bir jeofizik yöntemi) ölçümleri kullanılarak 6 noktada fosil ağaçların bulunabileceği alanlar tespit edildi.

Alan için yönetim planının hazırlanmasının ardından ziyaretçilerin fosillere zarar vermeden alanı gezebilmesi amacıyla proje çalışmaları yürütülüyor.

"Bütün fosilleri ortaya çıkarıp koruma altına alacağız"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Müdürü Uğur Bayil, AA muhabirine, fosil ormanının korunarak gelecek nesillere aktarılmasının yanı sıra ziyaretçilerin hizmetine sunulmasını hedeflediklerini söyledi.

Alanın yaklaşık 21 milyon yıl önce Yuntdağı çevresindeki volkanik faaliyetler sırasında oluştuğunu belirten Bayil, o dönemde devrilen ağaçların volkanik hareketlerle göl tabanına sürüklendiğini ve üzerlerinin tüfle kaplanmasıyla fosilleşme sürecinin başladığını ifade etti.

Bayil, jeofizik çalışmalarda yer altında fosil ağaçların bulunabileceği noktaları belirlediklerini kaydederek, "Bizim için ağaçların, fosillerin olma ihtimali olan bazı yerler belirlendi. Burada daha önce iki çeşit ağacın olduğunu biliyoruz. Bu ağaçlardan biri yalancı ceviz, diğeri de ladin. İlerideki kazı çalışmalarında farklı türler çıkarsa da onların da teşhisini yaptıracağız." dedi.

Alanı ziyaretçilere açma çalışmalarına da değinen Bayil, şöyle devam etti:

"Buraya gelecek ziyaretçiyi de yönetebiliyor olmamız lazım. Ziyaretçi merkezimiz, otoparkımız, yürüyüş yollarımız olacak. Bütün fosilleri ortaya çıkarıp koruma altına alacağız. Vatandaşlarımızın rahat yürüyebilmeleri için mola noktalarını oluşturacağız ama bunların hepsini bu alanı koruyarak yapacağız. Amacımız bu. İnşallah 2027 yılında ziyaretçi merkezi ve diğer işlerimizi yapmayı planlıyoruz."

Kaynak: AA