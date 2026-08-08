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MHP Yunusemre'de Ali Özkan dönemi

MHP Yunusemre'de Ali Özkan dönemi
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MHP Yunusemre 5. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Bülent Kovancıoğlu aday olmazken, tek listeyle gidilen seçimde Ali Özkan ilçe başkanlığına seçildi. Özkan, 'Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız' dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yunusemre 5. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Bülent Kovancıoğlu aday olmazken, tek listeyle gidilen seçimde Ali Özkan ilçe başkanlığına seçildi. Özkan, kongrede "Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız" mesajı verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yunusemre 5. Olağan İlçe Kongresi, Manisa Öğretmenevi'nde "Kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda" sloganıyla gerçekleştirildi. Mevcut İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu'nun aday olmadığı kongrede Ali Özkan, MHP Yunusemre İlçe Başkanı seçildi.

Kongrenin divan başkanlığını MHP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ali Uçak yaparken, kongreye MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş, MKYK Üyesi Ali Uçak, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalband, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, MHP eski Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner ve Manisa Ülkü Ocakları Başkanı Emirhan Sallıtepe katıldı.

Bir dönem Manisa Ülkü Ocakları Başkanlığı görevinde bulunan yeni İlçe Başkanı Ali Özkan, görevi başarıyla sürdüren Bülent Kovancıoğlu'na teşekkür etti. Özkan, önümüzdeki seçimlere büyük bir çalışma temposuyla hazırlanacaklarını belirterek, "Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Milliyetçi Hareket Partisi ile Manisa'nın kucaklaşmasını tekrar sağlayacağız. Çünkü biz yine büyük düşünüyoruz" dedi.

Kongrede MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş tarafından Bülent Kovancıoğlu'na plaket takdim edildi. Konuşmaların ardından yapılan seçimde Ali Özkan başkanlığındaki liste göreve getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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