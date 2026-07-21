Manisa GDZ elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 21 Temmuz günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

AKHİSAR

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kapaklı Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma kimliği 3764237’dir.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İsaca, Kocakağan, Muştullar, Sağrakçı ve Sarılar mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden İsaca Köyü İç Yolu, Arız Mahallesi, Eldizen Caddesi, Kapaklı 1. Cadde, Kocakağan Sokak, Muştullar Köyü İç Yolu, Sağrakçı Köyü İç Yolu ve Sarılar Köyü İç Yolu etkilenecektir. Çalışma kimliği 3767077’dir.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İsaca, Kocakağan ve Sağrakçı mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kocakağan Mahallesi’nde Arız Mahallesi olarak belirtilen bölge de kesintiden etkilenecektir. Çalışma kimliği 3767080’dir.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.00 ile 19.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Reşat Bey Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 317, 318, 320, 329, 329/1, 329/2, 335 ve 605. sokaklar etkilenecektir. Çalışma kimliği 3767452’dir.

SALİHLİ

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet ve Yörük mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Kamil Sezer Caddesi, 329, 335, 358, 360, 369, 370 ve 387. sokaklar ile Nurettin Ersoy Caddesi etkilenecektir. Çalışma kimliği 3764504’tür.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 01.00 ile 05.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Allahdiyen, Barış, Başlıoğlu, Caferbey, Çamurhamamı, Çayköy, Çaypınar, Çökelek, Gökköy, Hasalan, Kapancı, Karayahşi, Mersindere, Sart, Şirinyer, Yeniköy ve Yılmaz mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Allahdiyen İç Yolu, Allahdiyen Köyü İç Yolu, Allahdiyen Mücavir Sokak, Köy İç Yolu, Ödemiş Salihli Yolu, Site İç Yolu, Başlıoğlu Köyü İç Yolu, Keskinler Mücavir Sokak, Keskinler Sokak, Çamurhamamı Köyü İç Yolu, Çamurhamamı Köyü Yolu, Çamurhamamı Sokak, Çayköy Köyü İç Yolu, Çaypınar Köyü İç Yolu, Gökköy Köyü İç Yolu, Göztepe Sokak, Hasalan Köyü İç Yolu, Kapancı Köyü İç Yolu, Karayahşi Köyü İç Yolu, İzmir Uşak Yolu, Mersindere Köyü İç Yolu, Yaraşlı Köyü Yolu, Şirinyer Köyü İç Yolu, Şirinyer Köyü Yolu, Yeniköy Köyü İç Yolu, 25. Sokak, Kanal Altı Sırt Kapakları Mevkii, Mezarlık Yolu Sokak ve Ördekli Yolu Çiftlikler Sokak etkilenecektir. Çalışma kimliği 3767208’dir.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 04.30 ile 05.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çaltılı, Kapancı, Sart ve Yılmaz mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesinti; Kapancı Köyü İç Yolu, Sart Mahallesi’ndeki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 28, 30, 33, 104, 105, 106, 109, 111, 112, 113, 118, 127, 132, 133, 134, 136, 212, 213, 214, 215, 301, 303, 304, 307 ve 308 numaralı sokaklar ile Açelya, Alınteri, Altın, Ant, Ara, Ardıç, Atilla, Aydın, Bahar, Bahriyeli, Başaran, Caner, Çatalca, Çay, Çaykenarı, Cenan, Cevher, Çiçek, Çimen, Çınar 1, Damla, Derya, Dilek, Emre, Fidan, Gül, Gümüş, Günaydın, Güner, Güneş, Gürbüz, Gürsel, Hanımeli, İnönü, Işık, Kale, Karaca, Karanfil, Kaya, Kervan, Konutlar, Lale, Leylak, Menekşe, Mert, Okul, Orkide, Örnek, Papatya, Pınar, Sağlık Ocağı, Sağlık, Sarmaşık, Selvi, Şafak, Şirin, Sümbül, Sütçü, Ulusu, Yasemin, Yiğit, Yıldız, Yonca, Zafer, Zambak ve Zümrüt sokaklarını etkileyecektir. Ayrıca Atatürk Bulvarı, Atatürk Selimiye Caddesi, Beyazıt Caddesi, Çaltılı Köyü Yolu, Fabrika Çıkmazı, Hürriyet Caddesi, İzmir Uşak Yolu, Kenan Evren Caddesi, Kıbrıs Caddesi, Lidya Bulvarı, Mahmut Bey Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Menderes Caddesi, Menderes Sümer Bulvarı, Milli Egemenlik Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, Mustafa Bey Caddesi, Plevne Caddesi, Sakarya Caddesi, Tan Çıkmazı, Top Sahası Caddesi ve Zübeyde Hanım Caddesi de kesinti kapsamındadır.

Yılmaz Mahallesi’nde ise 19, 27/1, 33, 34/1, 36 ve 43. sokaklar ile Akasya, Atilla, Aygün, Bahar, Bülbül, Demet, Deniz, Hilal, Hisar, Huzur, Işık, Kahramanlar, Kırgız, Lozan, Mercan, Selçuk, Tuna, Yunus Emre ve Zafer sokakları kesintiden etkilenecektir. Belediye Caddesi, DDY Altı Sol Küme Evleri, DDY Sağ Altı Sokak, DDY Üst Küme Evleri, İstiklal Caddesi, Mezarlık Yolu Sokak, Şehit Hüseyin Arı Caddesi, Tuna Caddesi ve Tuna Yeni Caddesi de kesinti kapsamındadır. Çalışma kimliği 3767211’dir.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 04.00 ile 05.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Allahdiyen, Bahçecik, Barış, Karaağaç, Namık Kemal, Özyurt, Şehitler, Seyrantepe ve Yeşilyurt mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Kurşunlu Kaplıcaları, Bahçecik İç Yolu, Bahçecik Köyü İç Yolu, Çelen Sokak, Hamam Dere Caddesi, Kocayatak Sokak, Pamuktarla Sokak, Sazlı Sokak, 899, 901, 905, 909, 915, 919, 954, 956, 956/1, 962, 964, 966, 968, 970, 980 ve 982. sokaklar etkilenecektir.

Karaağaç Mahallesi’nde Hacılar, Karaağaç ve Saylan sokakları ile Şişeleme Arkası Küme Evleri; Namık Kemal Mahallesi’nde Ferah Caddesi; Özyurt Mahallesi’nde 761, 763, 769, 771, 773, 775, 779, 785, 787, 789, 791, 826, 832, 834, 836, 838, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 854 ve 856. sokaklar ile Köprü Caddesi kesintiden etkilenecektir.

Şehitler Mahallesi’nde 68, 70, 90, 92, 93, 94, 96, 100, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133 ve 135. sokaklar ile Derbent, Ferah ve Park caddeleri; Seyrantepe Mahallesi’nde 117, 128, 130, 132, 138, 140, 151, 153, 155 ve 169. sokaklar ile Derbent, Fatih ve Ferah caddeleri ve Şişeleme Arkası Küme Evleri kesinti kapsamındadır.

Yeşilyurt Mahallesi’nde 769, 797, 801, 803, 807, 809, 811, 813, 815, 817, 821, 823, 825, 829, 856, 858, 860, 862, 862/1, 864, 866, 870, 874, 876, 880, 882, 886, 888, 889, 892, 896, 898, 900, 902, 904 ve 908. sokaklar ile Dr. Sadık Ahmet Caddesi ve Köprü Caddesi etkilenecektir. Çalışma kimliği 3767241’dir.

SARUHANLI

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kayışlar Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma kimliği 3764237’dir.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Büyükbelen Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Altay, Aras, Bozkurt, Çimen, Dik, Fesleğen, Gazi, Gezer, Gök, Gökhan, Gül, Güldeste, Gürkan, Hanımeli, Hilal, İzmir, Karanfil, Konak, Köprü, Lale, Leylak, Menekşe, Nergiz, Nevruz, Papatya, Sağlık, Saruhan, Şafak, Şebboy, Seher, Selvi, Spor, Sümbül, Tanzer, Tatar, Tunca, Tütün, Ünlü ve Zeytin sokakları etkilenecektir. Ayrıca Atatürk Anafartalar Meydanı, Atatürk Caddesi, Başçınar Caddesi, Başpınar, Büyükbelen Köyü İç Yolu, Büyükbelen Salihli Karayolu Üzeri Caddesi, Çarşı Meydanı, Cumhuriyet Caddesi, Egemenlik Caddesi, Fatih Caddesi, Fevzi Paşa Caddesi, Kahramanlar Caddesi, Kenan Caymaz Caddesi, Menderes Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi ve Zafer Caddesi de kesinti kapsamındadır. Çalışma kimliği 3764265’tir.

SOMA

26 Temmuz 2026 tarihinde saat 02.00 ile 04.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Soma ilçesindeki çok sayıda mahalle, köy yolu ve sokakta elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma kimliği 3763358’dir.

Kesintiden Adil, Akçaavlu, Bayat, Beyce, Boncuklu, Büyük Işıklar, Çatalçam, Çavdır, Cuma, Cumhuriyet, Darkale, Deniş, Dereköy, Devlethan, Dualar, Duğla, Eğnez, Evciler, Göktaş, Hacıyusuf, Hatun, Heciz, Hürriyet, İnönü, İstasyon, Kaplan, Karacahisar, Karacakaş, Karaçam, Karamanlı, Kiraz, Kızılören, Kobaklar, Koyundere, Kozanlı, Kozluören, Kum, Kurtuluş, Menteşe, Naldöken, Pirahmet, Samsacı, Sarıkaya, Sevişler, Turgutalp, Türkali, Ularca, Uruzlar, Yayladalı, Yırca ve Zafer mahalleleri etkilenecektir.

Bu bölgelerdeki köy içi yolları, köy yolları, patikalar ve küme evlerinin yanı sıra Cuma Mahallesi’nde Akpınar, Aleyna, Ali Yörük, Ara, Atlı, Aydın, Aydoğan Hoşer, Balcıoğlu, Bayramoğlu, Benli, Bilge, Bülbül, Çakır Efe, Cami, Cengiz, Cezaevi, Dar, Dilek, Duygulu, Göktaşlı, Hal, Hamam, Hatipoğlu, Haznedar, Işıklar, Kalender, Kanarya, Karcılar, Kayalık, Kayısı, Kurşunlu, Mehtap, Mordoğan, Müge, Mürver, Narinler, Ozan, Özen, Özge, Şahan, Sebzeciler, Sergen, Sufi, Tepe, Turna, Ümit, Ünsal, Üstün, Uzay, Yassı Tepe, Yemişçiler, Yeni Camii, Yetkin, Yurduseven sokakları ile Cemalettin Çandarlı, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Muzaffer Tezcan, Namık Kemal, Yıldırım Beyazıt ve Ziya Gökalp caddeleri kesintiden etkilenecektir.

Cumhuriyet Mahallesi’nde Ağar, Akdoğan, Ali Emri, Asude, Atmaca, Avcı, Bahattin Metin, Bayraktar, Bora, Cebeci, Çelebi, Cumhur, Didem, Emek, Emir, Gökşen, Gonca, Gülbey, Gürkök, İlbey, Kütahya, Madenci, Menekşe, Mimoza, Niyazi Erakıncı, Öğretmen Şerafettin Bey, Oğuz, Ömür, Sağlam, Serhat, Somak, Telli, Uygur ve Zambak sokakları ile General Emin Sezgin, Sunda Ün ve Yavuz Selim caddeleri kesinti kapsamındadır.

Hürriyet Mahallesi’nde Ada, Adak, Akpınar, Aşıklar, Ayan, Aydoğdu, Bilgin, Bozkurt, Buğday, Burak, Çakır Efe, Çeltek, Cezaevi, Çınar, Dağlı, Deniz, Derviş, Derya, Doğuş, Doruk, Ebru, Ekin, Emrah, Erguvan, Gündoğan, Gürel, İğde, İpek, Karataş, Karayel, Kayı, Kaymakam Selami Teker, Koru, Kütahya, Kuzey, Lalezar, Melodi, Mimar, Musa Efendi, Mustafa, Necati Akmaz, Oba, Öğretmen Hayati Bozkurt, Önal, Onbaşıoğlu, Öncü, Petek, Reyhan, Seda, Sefer, Selçuklu, Seymen, Seyran, Simge, Sinem, Tarakçı, Türkmen, Ulus, Yeliz, Yener, Yetkin ve Yıldırım sokakları ile Hüseyin Özkılınç, Maden Şehitleri, Muzaffer Tezcan, Nazım Yavuz, Sunda Ün ve Yavuz Selim caddeleri etkilenecektir.

Kurtuluş Mahallesi’nde Basın, Gençlik, İnkılap, Mevsim, Şehit Ekmel Özpolat, Selvili ve Yeşil Tuna sokakları ile Fatih, Fevzi Çakmak, İstiklal, Kazım Karabekir, Tahsin Baykal ve Yıldırım Beyazıt caddeleri kesinti kapsamındadır. Samsacı Mahallesi’nde Alpaslan, Ant, Arı, Aydınlık, Çerkez Osman, Cevher, Darkale, Demir, Derin, Devecioğlu, Devran, Dübek, Filiz, Göktaşlı, Karcılar, Kartal, Kelebek, Kurşunlu, Laleli, Meram, Özver, Üstün, Varlık, Yankılıç, Yassı Tepe ve Yıldıray sokakları ile Cemalettin Çandarlı, Fevzi Çakmak, Söğütlü Çeşme ve Ziya Gökalp caddeleri etkilenecektir.

Turgutalp Mahallesi’nde Akhisar Bergama Yolu, Balpınar Mevkii Küme Evleri, Berber Sokak, Ege Linyitleri İşletmesi Sosyal Site Küme Evleri, Gülşen Sokak ve Türkmen Caddesi kesintiden etkilenecektir. Zafer Mahallesi’nde Eser, Ilgar, Uluç Ali Paşa, Volkan ve Zeybek sokakları ile Evciler Caddesi, Kemal Balıkesir Caddesi ve Şehit Uzman Çavuş Mete Han Caddesi kesinti kapsamındadır.

26 Temmuz 2026 tarihinde saat 02.00 ile 04.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Soma ilçesindeki geniş bir bölgede ikinci bir elektrik kesintisi daha planlanmaktadır. Çalışma kimliği 3763361’dir.

Kesintiden Atatürk, Beyce, Bozarmut, Büyük Güney, Çevircek, Cuma, Cumhuriyet, Darkale, Deniş, Evciler, Göktaş, Hamidiye, Hürriyet, İnönü, İstasyon, Karacakaş, Karamanlı, Kayrakaltı, Kızılören, Kozluören, Küçük Güney, Kurtuluş, Namazgâh, Nihat Danışman, Onüç Eylül, Samsacı, Sevişler, Sultaniye, Tabanlar, Tekeli Işıklar, Turgutalp, Türkpiyala, Yağcılı ve Zafer mahalleleri etkilenecektir.

Atatürk Mahallesi’nde Abide, Akarsu, Atay, Balkan, Bayram Günaydın, Birgin, Camcılar, Çelik, Çelikel, Civan, Çırak, Coşkun, Defne, Dikmen, Dilara, Doktor Atıf İkiz, Doktor Çelikbilek, Doktor Hakkı Uyar, Doktor Kutluk, Doktor Sami, Dursun Divarcı, Ekrem Deli Uzun, Ekren, Elmalı, Fetih, Fırat, Galip Cem, Gamsız, Gamze, Gürgen, Gürlek, Halil Korkmaz, Hasan Çavuş, İhsan Kutlusoy, İlhan Bostan, İsmail Çavuş, İzgin, Kaan, Keskin, Kılıç, Kılıçkaya, Kısrakdere, Köroğlu, Kültür, Mesut Sevimli, Mustafa Yılmaz, Muzaffer Kara, Namlı, Öğretmen Salim Örge, Olcay, Onur, Özbey, Öztürk, Paşa, Refik Agartan, Sadettin Akbayrak, Şafak, Sarmaşık, Şehit Avni, Şehit Er Fevzi Zorlu, Şehit Jandarma Asteğmen Erdoğan Yeni, Şehit Jandarma Komando Er Serhat Serdar, Şehit Komando Er Abdil Gündoğan, Şehit Piyade Er Levent Kaymak, Sezer, Sur, Teğmen Osman, Tevfik Başer, Tuğçe, Türkali, Veli Hoca, Veli Koşer, Yalı Bahçe, Yaren, Yusuf Razgat, Zeynep Asel ve Zümrüt sokakları etkilenecektir. Bağlar Caddesi, Gazi Osman Paşa Caddesi, Rıfat Karaca Caddesi, S. P. Komiser Kenan Cantürk Caddesi, Şehit Piyade Komando Er Kenan Cantürk Caddesi ve Vehbi Tüzel Caddesi de kesinti kapsamındadır.

Hamidiye Mahallesi’nde Adalet, Doktor Sadık Ahmet, Gazi Osman Paşa, Mehmet Akif, Mümtaz Baş, Namık Kemal, Özdemirler ve Refik Şevket İnce caddeleri ile Alkan, Azari, Bahadır, Bahar, Baldırlar, Berrak, Bezirgan, Burçak, Burçin, Çamlıca, Çiftçi, Çobanoğlu, Danışman, Demircan, Esma, Gül, Gülendam, Gülsemin, Hakan, Halil İbrahim Uçar, Hilal, Işık, Kale, Kuğu, Kural, Münevver, Öğretmen Fikri Sengün, Oğul, Öncel, Özbek, Pamukçu, Pazar, Piyade Er Veli Yalazı, Postane, Sahil, Savaş, Seher, Şehit Ömer Halisdemir, Şehitlik, Şölen, Sülün, Teğmen Edip, Teğmen Faik, Ulupınar, Ürün, Vefa, Yahya Uslu, Yakut, Yeni, Zeliha ve Ziya sokakları etkilenecektir.

İnönü Mahallesi’nde Akay, Akça, Alpay, Anka, Arda, Ardıç, Aslı, Azra, Batın, Berkay, Büklüm, Çakır, Çeçen, Çengel, Damla, Dolunay, Dumlupınar, Duygu, Ergün, Ferhat, Ferit Bey, Furkan, Göksu, Güçlü, Hançer, Hasan Uyar, Hürrem, İrem, İstikbal, Kadife, Kamelya, Kaptan, Kayın, Kilim, Kırgız, Kömür, Kutup, Mehmet Ali Engin, Mehmetçik, Mustafa Sağlam, Nisan, Orkide, Oya, Paralel, Şanlı, Şehit Polis Halil Taşçı, Sena, Seray, Sercan, Şerif Aytaç, Sevinç, Seyit Akman, Şimşek, Tacik, Tamer, Teğmen Osman, Tekel, Terzi Ahmet, Tombullar, Tuana, Uludağ, Yağız, Yanal, Yiğit ve Yüksel sokakları ile Çetin Görgü, Emin Ali Özgür, Gazi Osman Paşa ve Turgut Özal caddeleri kesinti kapsamındadır.

İstasyon Mahallesi’nde A. Bayram, Akif, Armağan, Aslan, Atakan, Avni Altıner, Aziz, Bakış, Barbaros, Barış, Berfin, Birgül, Bosna, Buket, Büşra, Çağla, Çay, Çiğdem, Dalin, Dede Korkut, Dilay, Duru, Egemen, Erata, Esen, Esin, Firdevs, Ganime, Gazi, Geçit, Gediz, Girginler, Gökyüzü, Gözde, Gülay, Gülhan, Gülnar, Güney, Hacı Enver, Hacı Osman, Halk, Hatip İsmail, Hızır Reis, Hızlı, Hümmetoğlu, Kartay, Kasım, Kâtip, Kavaklı, Kaya, Kır, M. Kayaalp, Mehmet Özçin, Meriç, Meşe, Nazlı, Nergiz, Niğbolu, Nisa, Ocak, Okul, Ova, Özgen, Özmukan, Pınar, Pırıl, Polat, Poyraz, Refah, Saba, Sancar, Santral, Selda, Senem, Şelale, T. Saraçoğlu, Tayfun, Temizel, Tibet, Tolunay, Toprak, Tufan, Tuğba, Tuğra, Uğur, Üzümcü, Uzunkaya, Vakıf, Vatan, Yağmur, Yasemin, Yelken, Yırcalı ve Yosun sokakları etkilenecektir. Atatürk Caddesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, İstasyon Meydanı, Kapalı Pazar Alanı İç Yolu, Kemal Balıkesir Caddesi, Şehit Uzman Çavuş Mete Han Caddesi ve Yavuz Selim Caddesi de kesinti kapsamındadır.

Kurtuluş Mahallesi’nde Adaş, Akhoca, Akıncı, Ali Osman Yılmaz, Altınbaş, Başaran, Basın, Bayrak, Bilim, Çağlayan, Cahid, Cebe, Çelikli, Cemre, Cengiz Numanoğlu, Çetin, Çetindağ, Cingeli Osman Efendi, Cumhuriyet, Doğan, Doktor Behiç Kaynak, Efe, Eraydın, Feyza, Fidan, Gelenbevi, Gençlik, Hacıoğlu, Hekimoğlu, Hilmi Ergin, İbrahim Ardıç, İdman, İkiz, İlim, İnkılap, Kasapoğlu, Kemahlı Ahmet, Kısa, Kule, M. Altıntop, Ören, Örgen, Öymen, Özcan, Özgür, Pelin, Rana, Sağlık, Samanyolu, Sanayi, Şehit Ali İhsan Kalmaz, Şehit Ekmel Özpolat, Şeker, Seven, Şifa, Stadyum, Sümbül, Suna, Turan Emeksiz, Umur, Yayla, Yazıcı, Yeşil, Yüceege, Yunus Emre, Zahire, Zakkum, Zaman ve Zeherali sokakları etkilenecektir. Ahmet Taner Kışlalı, Atatürk, Fatih, Fevzi Çakmak, Hürriyet Bulvarı, Hüseyin Özkılınç, Nazım Yavuz, Tahsin Baykal ve Tavşanlı caddeleri ile Soma Devlet Hastanesi de kesinti kapsamındadır.

Turgutalp Mahallesi’nde Akabe, Akgün, Akkuş, Alataş, Alkan, Alp, Altun, Arabacı, Arafat, Arslan, Ata, Atıcı, Ayan, Aydın, Bahar, Bahçe, Bakırçay, Balcı, Barış, Başak, Bayır, Bayrak, Bayraktar, Bayram, Baytar, Bedir, Çağlar, Çağrı, Çalışıcı, Çam, Cami, Çamlıca, Can, Çayır, Çevik, Çeviktürk, Çevre, Ceylan, Çiftlik, Çimen, Değirmen, Değirmenci, Demirci, Dinçer, Doktor Hüseyin, Dönertaş, Duman, Ekici, Elif, Elmas, Emre, Enes, Erdal, Fahri Saatçi, Fazilet, Fener, Fidan Çıkmazı, Gazi, Geyik, Gökalp, Gökçe, Göl, Gönül, Hacı Halil Bey, Hafız Halil, Hendek, Hilal, Huzur, Ilıca, İmam Hatip Lisesi, İnal, İnay, İşbilen, İsmail Çoban, İstikbal, İtimat, Kadı, Kahraman, Kalender, Kamer, Karanfil, Karaoğlan, Kavak, Kavas, Kaya, Kazak, Kerim, Kevser, Kirişler, Kocaayan, Konak, Köşe, Koyutürk, Küçük, Kumsal, Lale, Mercan, Merve, Mevlana, Mücahit, Nalbant, Namlı, Nur, Ocak, Okul, Ormancı, Özben, Özgen, Özgür, Öztürk, Pamukçu, Park, Pehlivan, Piknik, Pınar, Resul, Rıfat Karaca, Sağlık, Sancak, Şanlı, Sarraf, Sefa, Şehit Levent Kaymak, Şehitlik, Selvi, Sevgi, Şifa, Şirin, Türker, Tuzcu, Tüzel, Uysal, Veysel Karani, Yağcı, Yaman, Yavaş, Yıldırım, Yıldız, Yunusemre ve Zeytin sokakları etkilenecektir. Ayrıca Alparslan Türkeş, Atatürk, Bergama, Beyazıt, Emniyet, Hacı Yamak, Korutürk, Kozanlı, Menderes, Mera, Ravza, Savaştepe, Saygılı, Sert ve Yasin caddeleri ile Ege Linyitleri İşletmesi Sosyal Site Küme Evleri ve TOKİ Site Yolu kesinti kapsamındadır.

Yağcılı Mahallesi’nde Bahçe, Çavuşoğlu, Dedeönü, Doğanlar, Erdal, Filiz, Gül, Güral, Karagöz, Karataş, Kırlı, Maarif, Milliyet, Nergis, Selvi ve Yaren sokakları ile Benzinlik İçi Yolu, Bölükoğlu Caddesi, Çomaklı Küme Evleri, Çomaklı Mevkii, Kızılcayer ve Bozalan Küme Evleri, Ordu Caddesi, Sanayi Caddesi, Savaştepe Soma Yolu ve Yağcılı Köybaşı Mevkii kesintiden etkilenecektir.

Zafer Mahallesi’nde Ahmet Akşin, Fahrettin Altay, Evciler, Şehit Uzman Çavuş Mete Han ve Tuna caddeleri ile Akvaryum, Ali Kuşçu, Alper, Amber, Anıt, Asalet, Avlu, Badem, Batı, Beller, Beşparmak, Beyazıt, Billur, Buğra, Çaldıran, Can, Çayır, Cevahir, Çilek, Çitlenbik, Dağdelen, Dede, Deva, Doluca, Ece, Eda, Ekşioğlu, Elif, Erkin, Evra, Eylül, Fener, Filibe, Gaye, Girne, Gizem, Göçmen, Gülcan, Gülçin, Gülnihal, Gümüş, Güneş, Güvende, Güvercin, Hacı Raşit, Hazal, Hisar, Ihlamur, İklim, İkram, İlgi, İnay, Işıl, Itır, İzci, Kahyaoğlu, Kar, Karasu, Kardelen, Kartopu, Kocabey, Köken, Körfez, Kosova, Kumru, Limon, M. Gök, Manolya, Martı, Maşallah, Meltem, Mert, N. Güntay, Nehir, Nur, Öğretmen Akif Bacak, Öğretmen Bezmibey, Öğretmen Hilmi Bostancı, Öğretmen İhsan Aksaray, Öğretmen M. Reşat Çınarlı, Öğretmen Rukiye Pınar, Öğretmen Siyami Milli, Okyanus, Özlem, Pamuk, Pehlivan Osman, Piri Reis, Plevne, Preveze, Sahra, Sarıkaya, Şark, Sedef, Sefa, Şehit, Sema, Şeref, Şubat, Susam, Taha, Talatbey, Tandoğan, Utku, Uylaş, Vardarlar, Yakamoz, Yalçın, Yelda, Yerce, Yeşilyurt, Yeşim ve Yıldız sokakları etkilenecektir. Seaş Ayıtlı Kül Barajı Yolu da kesinti kapsamındadır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yağcılı Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Bahçe, Çavuşoğlu, Dedeönü, Doğanlar, Erdal, Filiz, Gül, Güral, Karagöz, Karataş, Kırlı, Maarif, Milliyet, Nergis, Selvi ve Yaren sokakları ile Bölükoğlu Caddesi, Ordu Caddesi, Sanayi Caddesi ve Yağcılı Köybaşı Mevkii etkilenecektir. Çalışma kimliği 3767263’tür.

24 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yağcılı Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Bahçe, Çavuşoğlu, Dedeönü, Doğanlar, Erdal, Filiz, Gül, Güral, Karagöz, Karataş, Kırlı, Maarif, Milliyet, Nergis, Selvi ve Yaren sokakları ile Bölükoğlu Caddesi, Ordu Caddesi, Sanayi Caddesi ve Yağcılı Köybaşı Mevkii etkilenecektir. Çalışma kimliği 3767264’tür.

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Göktaş, Kızılören ve Yağcılı mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Göktaş Köyü İç Yolu, Kızılören Sokak, Savaştepe Soma Yolu, Bahçe Sokak, Benzinlik İçi Yolu, Bölükoğlu Caddesi, Çavuşoğlu Sokak, Dedeönü Sokak, Doğanlar Sokak, Erdal Sokak, Filiz Sokak, Gül Sokak, Güral Sokak, Karagöz Sokak, Karataş Sokak, Kırlı Sokak, Kızılcayer ve Bozalan Küme Evleri, Maarif Sokak, Milliyet Sokak, Nergis Sokak, Ordu Caddesi, Sanayi Caddesi, Selvi Sokak, Yağcılı Köybaşı Mevkii ve Yaren Sokak etkilenecektir. Çalışma kimliği 3767270’tir.

ŞEHZADELER

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamköy, Selimşahlar, Tekeliler ve Yeniköy mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çamköy Mahallesi’nde Çamköy Sokak da kesintiden etkilenecektir. Çalışma kimliği 3764672’dir.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Aşağıçobanisa, Ayvacık, Sancaklıçeşmebaşı, Sancaklıkayadibi, Turgut Özal ve Yukarıçobanisa mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Ayvacık İç Yolu, Ayvacık Köyü İç Yolu, Ayvacık Köyü Yolu, Manisa Turgutlu Yolu, Sancaklıçeşmebaşı Köyü İç Yolu, Yukarıçobanisa Köyü İç Yolu, Sancaklıkayadibi Köyü İç Yolu, Harmandalı Küme Evleri, Hasırcı Küme Evleri, Kasaba Caddesi ve Şirin Sokak etkilenecektir. Çalışma kimliği 3767392’dir.