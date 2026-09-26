Haberler

Manisa'da kahreden olay! Haber alınamayan karı koca evlerinde vurulmuş halde ölü bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'da kahreden olay! Haber alınamayan karı koca evlerinde vurulmuş halde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Bağyolu Mahallesi'nde kendilerinden haber alınamayan İsa Acar (56) ve eşi Mümine Acar (54), evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Çifti yerde kanlar içinde bulan Mümine Acar'ın annesi 112'yi aradı. Cenazeler Hafsa Sultan Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kendilerinden haber alınamayan karı koca, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

YAKINLARI HABER ALAMAYINCA JANDARMAYA BİLDİRDİ

Edinilen bilgilere göre olay, Yunusemre ilçesine bağlı Bağyolu Mahallesi'nde meydana geldi. İsa Acar (56) ve eşi Mümine Acar'dan (54) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çiftin yaşadığı eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KIZINI VE DAMADINI KANLAR İÇİNDE BULDU

Öte yandan Mümine Acar'ın annesinin de eve geldiği, kızını ve damadını yerde kanlar içerisinde bulmasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı öğrenildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsa Acar ve Mümine Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 58 sitede yayınlandı.
Müze açılışında gözler Bianca Censori’deydi! Cesur tarzı dikkat çekti

Müze açılışına öyle bir geldi ki herkes ona baktı
Veli Ağbaba pazarda fenalaşıp yere yığıldı! Yoğun bakıma kaldırıldı

Pazarda yere yığıldı, apar topar yoğun bakıma kaldırıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eylül sonunda Fethiye'de deniz suyu 28 derece! Ölüdeniz sahilleri tatilcilerle doldu

Eylül bitiyor ama deniz hâlâ 28 derece! Sahiller akın akın doldu
Salah kararı ülkeyi karıştırdı! Herkes sakatlık sandı, gerçek başka çıktı

Salah'a yapılan ülkeyi karıştırdı, resmi açıklama geldi
Bahçeli bir araya getirdi! Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi'nde barıştı

Yeraltı dünyasının iki grubu, MHP Genel Merkezi'nde barıştı
İstanbul'da narkotik soruşturmasında 164 şüpheli tutuklandı, 3 firari aranıyor

İstanbul'da dev operasyon! 150'den fazla tutuklama var
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı

Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma inince şok oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı takip etti

57 yıl sonra er meydanında büyük final! Erdoğan da tribündeydi
New Jersey'de sel yolları ve evleri vurdu, 70 binden fazla hane elektriksiz kaldı

Sokaklar resmen denize döndü