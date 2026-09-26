Manisa'da kahreden olay! Haber alınamayan karı koca evlerinde vurulmuş halde ölü bulundu

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kendilerinden haber alınamayan karı koca, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

YAKINLARI HABER ALAMAYINCA JANDARMAYA BİLDİRDİ

Edinilen bilgilere göre olay, Yunusemre ilçesine bağlı Bağyolu Mahallesi'nde meydana geldi. İsa Acar (56) ve eşi Mümine Acar'dan (54) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çiftin yaşadığı eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KIZINI VE DAMADINI KANLAR İÇİNDE BULDU

Öte yandan Mümine Acar'ın annesinin de eve geldiği, kızını ve damadını yerde kanlar içerisinde bulmasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı öğrenildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsa Acar ve Mümine Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı