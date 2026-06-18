Manisa GDZ elektrik kesintisi! 18-19 Haziran Manisa'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 18 Haziran günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

AKHİSAR

18 Haziran 2026 tarihinde, 10:00 ile 11:00 saatleri arasında, çalışma ID 3726335 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamönü, Çoruk, Durasıl, Efendi, Hasköy, Kabaağaçkıran, Sarnıçköy, Seğirdim, Ulu Camii, Ulupınar ve Yenidoğan bölgelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

18 Haziran 2026 tarihinde, 10:00 ile 17:00 saatleri arasında, çalışma ID 3726338 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Durasıl, Kabaağaçkıran, Sarnıçköy ve Ulupınar bölgelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

18 Haziran 2026 tarihinde, 09:00 ile 15:00 saatleri arasında, çalışma ID 3728268 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Aşağıdolma, Çanakçı, Dolmadeğirmen, Gökçeahmet, Kadıdağı, Medar, Musalar, Selçikli, Tütenli ve Yaykın bölgelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

18 Haziran 2026 tarihinde, 09:00 ile 15:00 saatleri arasında, çalışma ID 3730042 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kavakalan bölgesinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

18 Haziran 2026 tarihinde, 10:00 ile 13:00 saatleri arasında, çalışma ID 3732462 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çobanhasan, Selvili, Süleymanlı, Tütenli, Yatağan ve Zeytinliova bölgelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

18 Haziran 2026 tarihinde, 09:00 ile 15:00 saatleri arasında, çalışma ID 3732610 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akçeşme bölgesinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

19 Haziran 2026 tarihinde, 09:00 ile 15:00 saatleri arasında, çalışma ID 3728270 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akçaalan, Çoruk, Durasıl, Hacı İshak, Hacıosmanlar, Kavakalan, Kızlaralanı, Seğirdim, Şehitler, Taşçılar, Topluca, Yayakırıldık ve Yenidoğan bölgelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

19 Haziran 2026 tarihinde, 09:00 ile 15:00 saatleri arasında, çalışma ID 3732612 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akçeşme, Karayağcı ve Kulaksızlar bölgelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

22 Haziran 2026 tarihinde, 05:00 ile 07:00 saatleri arasında, çalışma ID 3732469 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Beyoba, Kapaklı, Kayalıoğlu, Moralılar ve Rahmiye bölgelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

22 Haziran 2026 tarihinde, 05:00 ile 07:00 saatleri arasında, çalışma ID 3732477 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akselendi, Beyoba, Kapaklı, Mecidiye, Moralılar ve Sazoba bölgelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

22 Haziran 2026 tarihinde, 10:00 ile 17:00 saatleri arasında, çalışma ID 3732483 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamönü, Çoruk, Durasıl, Efendi, Hasköy, Seğirdim, Ulu Camii, Ulupınar ve Yenidoğan bölgelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

23 Haziran 2026 tarihinde, 10:00 ile 17:00 saatleri arasında, çalışma ID 3732484 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamönü, Çoruk, Durasıl, Efendi, Hasköy, Seğirdim, Ulu Camii, Ulupınar ve Yenidoğan bölgelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

25 Haziran 2026 tarihinde, 10:00 ile 17:00 saatleri arasında, çalışma ID 3732487 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamönü, Çoruk, Durasıl, Efendi, Hasköy, Seğirdim, Ulu Camii, Ulupınar ve Yenidoğan bölgelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

26 Haziran 2026 tarihinde, 10:00 ile 17:00 saatleri arasında, çalışma ID 3732488 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamönü, Çoruk, Durasıl, Efendi, Hasköy, Seğirdim, Ulu Camii, Ulupınar ve Yenidoğan bölgelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

ALAŞEHİR

19 Haziran 2026 tarihinde, 09:00 ile 13:00 saatleri arasında, çalışma ID 3730544 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kavaklıdere bölgesinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

19 Haziran 2026 tarihinde, 12:00 ile 15:00 saatleri arasında, çalışma ID 3730546 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Göbekli ve Kavaklıdere bölgelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

19 Haziran 2026 tarihinde, 09:00 ile 17:00 saatleri arasında, çalışma ID 3733662 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Karacalar bölgesinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

KIRKAĞAÇ

18 Haziran 2026 tarihinde, 09:00 ile 15:00 saatleri arasında, çalışma ID 3728268 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İlyaslar bölgesinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

18 Haziran 2026 tarihinde, 10:00 ile 13:00 saatleri arasında, çalışma ID 3732462 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bakır, Bostancı, Hamitli, İlyaslar, Karakurt, Kayadibi ve Tevfikiye bölgelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

19 Haziran 2026 tarihinde, 15:00 ile 16:00 saatleri arasında, çalışma ID 3734357 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çaltıcak, Çobanlar, Dualar, Güvendik, Hacet, Kuyucak ve Sakarlı bölgelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

SARUHANLI

18 Haziran 2026 tarihinde, 10:00 ile 16:00 saatleri arasında, çalışma ID 3732807 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Apak, Azimli, Gözlet, Hacımusa, İshakçelebi, Koyuncu, Nuriye, Pınarbaşı, Taşdibi ve Tirkeş bölgelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

18 Haziran 2026 tarihinde, 09:00 ile 15:00 saatleri arasında, çalışma ID 3732813 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamlıyurt, Develi, Halitpaşa ve Mütevelli bölgelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

19 Haziran 2026 tarihinde, 09:00 ile 15:00 saatleri arasında, çalışma ID 3733477 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Alibeyli bölgesinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

SOMA

18 Haziran 2026 tarihinde, 09:00 ile 12:00 saatleri arasında, çalışma ID 3732501 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yağcılı bölgesinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

18 Haziran 2026 tarihinde, 09:00 ile 15:00 saatleri arasında, çalışma ID 3732749 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İnönü bölgesinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

19 Haziran 2026 tarihinde, 09:00 ile 12:00 saatleri arasında, çalışma ID 3732497 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Namazgâh bölgesinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

19 Haziran 2026 tarihinde, 09:00 ile 12:00 saatleri arasında, çalışma ID 3733467 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Adil ve Sarıkaya bölgelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

YUNUSEMRE

18 Haziran 2026 tarihinde, 00:30 ile 02:00 saatleri arasında, çalışma ID 3732757 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 75. Yıl, Güzelyurt, Keçiliköy OSB ve Uncubozköy bölgelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

18 Haziran 2026 tarihinde, 00:30 ile 02:00 saatleri arasında, çalışma ID 3732759 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Güzelyurt bölgesinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

18 Haziran 2026 tarihinde, 09:00 ile 17:00 saatleri arasında, çalışma ID 3732411 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Asmacık, Karaahmetli, Karahüseyinli, Koruköy, Örselli, Pınarköy, Recepli, Sakallı, Sarıahmetli, Süngüllü, Uzunlar, Yuntdağıköseler ve Yuntdağyenice bölgelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

18 Haziran 2026 tarihinde, 09:00 ile 12:00 saatleri arasında, çalışma ID 3732763 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Barbaros ve Spil bölgelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

19 Haziran 2026 tarihinde, 09:00 ile 14:00 saatleri arasında, çalışma ID 3730290 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Sarınasuhlar bölgesinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

19 Haziran 2026 tarihinde, 10:00 ile 16:00 saatleri arasında, çalışma ID 3733592 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kışlaköy bölgesinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

19 Haziran 2026 tarihinde, 12:00 ile 13:00 saatleri arasında, çalışma ID 3733598 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Güzelyurt bölgesinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.