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Manisa'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü

Manisa'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Manisa-İzmir kara yolu Kayapınar Mahallesi yakınlarında M.Y.E'nin (61) kullandığı 01 AJU 304 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

M.Y.E'nin cenazesi, Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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