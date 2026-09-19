60 yaşındaki Selahattin Akçin, 55 yıldır Fenerbahçe renklerini kıyafetlerinde taşıyor

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Henüz 5 yaşındayken giydiği Fenerbahçe tişörtü sayesinde sarı-lacivertli kıyafetlerle tanışan Selahattin Akçin, takımının renklerine bağlılığını 55 yıldır sürdürüyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk babası 60 yaşındaki Akçin'in sarı-lacivertli kıyafetlerle tanışması, kendisine hediye edilen ve gönül verdiği takımın ezeli rakibinin renklerindeki tişörtle başladı.

Akçin, 5 yaşındayken babasının Galatasaraylı bir arkadaşının aldığı sarı-kırmızılı tişörtü giymek istemedi. Bunun üzerine babası ona Fenerbahçe'nin renklerini taşıyan tişört aldı. Bu tişört çocuklukta kalan bir anı olmak yerine, yıllarca sürecek bir tutkunun başlangıcı oldu.

Çocukluğundan bu yana Fenerbahçe'ye gönül veren Akçin, sarı-lacivertli renklere olan bağlılığını kıyafetlerine yansıtıyor. Akçin'in forma, tişört, şort, atkı, çorap, mont ve eşofmanları, gardırobunu Fenerbahçe'nin renkleriyle süslüyor. Akçin, ayakkabı ve terlikte de tercihini sarı-lacivert renklerden yana yapıyor.

Evinin duvarlarını takımının atkısıyla süsleyen Akçin, kullandığı bastonun da sarı-lacivert olanını tercih ediyor.

Sadece özel günlerde çıkartıyor

Emekli Selahattin Akçin, AA muhabirine, 5 yaşından beri Fenerbahçe'ye büyük bir sevgi duyduğunu, maçlarını kaçırmadığını söyledi.

Takımının tüm maçlarını heyecanla izlediğini anlatan Akçin, çevresindeki insanların da onu sarı-lacivert kıyafetleriyle görmeye alıştığını belirtti.

Akçin, yaklaşık bir yıl önce davul çalarken geçirdiği kaza sonrası sağ dizinden çeşitli ameliyatlar geçirdiğini ifade ederek, o nedenle baston kullanmaya başladığını, onun rengini de sarı-lacivert tercih ettiğini kaydetti.

Takımının kıyafetlerinden başka bir şey giyemediğini belirten Akçin, "Çok seviyorum. Farklı kazak, pantolon ya da spor ayakkabısı giyemiyorum. Çok özel bir gün olursa, mesela düğün davetiyesi gelirse, değişiklik olsun diye kıyafet değiştiriyorum." dedi.

Selahattin Akçin, 9 yaşındaki oğlunun ise Galatasaray taraftarı olduğunu söyledi. Akçin, bu durumun aile içinde de tatlı bir rekabet yaşattığını, Galatasaray Fenerbahçe'yi yendiğinde oğlunun çok sevindiğini, kendisini kızdırmaktan zevk aldığını dile getirdi.

Kadıköy'ü görmek istiyor

Fenerbahçe'nin yıllar önce Akhisarspor ile oynayacağı maç için Manisa'ya geldiğinde maç bileti bulamaması nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını aktaran Akçin, sözlerini şöyle tamamladı:

"O gün çok üzüldüm, o yüzden maçı seyredemedim ama maçın sonunda bütün futbolcuları Fenerbahçe otobüsüne binerken gördüm. Fenerbahçe'yi burada canlı izleyememek beni çok üzdü. Tek isteğim Kadıköy'ü görmek. Kadıköy'de Fenerbahçe maçını seyretmek istiyorum."

Kaynak: AA