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Manisa'da 17 Yaşındaki Genç Serinlemek İçin Girdiği Suda Boğuldu

Manisa'da 17 Yaşındaki Genç Serinlemek İçin Girdiği Suda Boğuldu
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için suya giren 17 yaşındaki İbrahim Karabaş boğularak hayatını kaybetti. AFAD ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde serinlemek amacıyla suya giren 17 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.40 sıralarında Seyitli Mahallesi'nde arkadaşlarıyla serinlemek için suya giren 17 yaşındaki İbrahim Karabaş, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin 3 kişilik arama kurtarma ve 5 dalgıçla yürüttüğü çalışmalar sonucunda Karabaş'ın cansız bedenine saat 21.00 sıralarında ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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