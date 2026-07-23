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Manisa'da firari hükümlü yakalandı

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Manisa Yunusemre'de polis ekiplerince durdurulmak istenen otomobilin sürücüsü A.Ö., kovalamaca sonucu yakalandı. Hakkında 18 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hakkında 18 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

Kaçmaya çalışan sürücü A.Ö. kovalamaca sonucu yakalandı.

Yapılan incelemede sürücünün "hırsızlık", "yağma", "basit yaralama" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 17 kaydı bulunduğu ve 18 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cengiz Kılınçaslan
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