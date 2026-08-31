TÜBİTAK 4008 Projesi Manisa'da Başladı: Özel İhtiyaçlı Çocukların Ailelerine 'İlk Rehber' Eğitimi

Yunusemre Kemal Neşen Dömekeli Bilim ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde TÜBİTAK 4008 kapsamında hayata geçirilen "Çocuğumla Yolculuğumda İlk Rehberim" projesinin açılışı gerçekleştirildi. Özel ihtiyaçlı çocukların toplumsal yaşama katılımını desteklemeyi amaçlayan projede, ailelerin sosyal, duygusal, eğitsel ve yasal alanlarda güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yunusemre Kemal Neşen Dömekeli Bilim ve Sanat Merkezi tarafından TÜBİTAK 4008 Özel İhtiyaçlı Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında hazırlanan projenin açılış programı Manisa Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.

31 Ağustos-4 Eylül 2026 tarihleri arasında devam edecek projenin açılışına Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Köseler, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Efe, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, Yunusemre Kemal Neşen Dömekeli Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Özgür Emeksiz, akademisyenler, proje yürütücüleri, eğitim yöneticileri, öğretmenler, aileler ve davetliler katıldı.

Proje kapsamında Akhisar, Şehzadeler, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinden katılan ebeveynlerin disiplinlerarası ve bilimsel yöntemlerle desteklenmesi, özel ihtiyaçlı çocukların gelişimlerinin güçlendirilmesi ve toplumsal yaşama daha etkin katılımlarının sağlanması amaçlanıyor.

Proje yürütücüsü Dr. Ayşe Erkaya, erken çocukluk döneminin çocukların gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, özel ihtiyaçlı çocukların ailelerinin doğru bilgiyle güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Erkaya, "Bu özel yolculukta çocuğun hayata tutunduğu ilk el ve en önemlisi 'ilk rehberi' ailesidir. Erken çocukluk döneminde aile ne kadar doğru bilgiyle donatılırsa, ne kadar güçlü ve dirençli kılınırsa, özel çocuklarımızın toplumsal yaşama katılımı da o denli hızlı, güçlü ve kalıcı olacaktır" dedi.

Projenin temel amacının aileleri yalnız olmadıklarını hissettirmek olduğunu ifade eden Erkaya, "Eğitimde feda edilecek tek bir fert olmadığı gibi, toplumda da dışarıda bırakılacak tek bir çocuk yoktur. Bilimin ve kapsayıcı eğitimin ışığında, sevgiyle örülen her bağın tüm engelleri aşacağına yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

"Aileyi güçlendirmek çocuğu güçlendirmektir"

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Efe ise her çocuğun farklılıkları, yetenekleri ve potansiyeliyle değerli olduğunu söyledi.

Özel ihtiyaçlı çocukların eğitim ve gelişim süreçlerinde ailelerin güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirten Efe, "Aileyi güçlendirmek, çocuğu güçlendirmektir; çocuğu güçlendirmek ise daha kapsayıcı, daha güçlü ve daha duyarlı bir toplumun temellerini atmaktır" ifadelerini kullandı.

Projenin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül ve kapsayıcı eğitim anlayışıyla örtüştüğünü dile getiren Efe, çalışmanın yalnızca beş günlük bir etkinlik olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yunusemre Kemal Neşen Dömekeli Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Özgür Emeksiz de TÜBİTAK 4008 projesinin merkez açısından ilk olma özelliği taşıdığını belirtti.

Emeksiz, "Bugün burada yalnızca bir projenin başlangıcını yapmak için değil, eğitimin ve sevginin hiçbir engel tanımadığını göstermek için bir araya geldik. 5 gün sürecek projemizin gerçekleşmesinde büyük emekleri olan proje yürütücümüz Ayşe Erkaya'ya, proje uzmanlarına, eğitmen ve rehberlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Nilay Kayhan ise her çocuğun bilim ve teknolojiyle buluşması gerektiğini belirterek, projenin ailelerin güçlendirilmesine yönelik önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Kayhan, toplumsal katılımın yalnızca bir ortamda bulunmak anlamına gelmediğini ifade ederek, özel ihtiyaçlı çocukların akranlarıyla iletişim kurabilmesi, oyun alanlarında bağımsız hareket edebilmesi ve sosyal yaşamın içerisinde aktif rol alabilmesinin önemine dikkat çekti.

Projenin aileden aileye ve uzmandan uzmana güçlenmeyi hedeflediğini belirten Kayhan, ailelerin bu süreçte hiçbir zaman yalnız olmadığını vurguladı.

Konuşmaların ardından proje kapsamında gerçekleştirilecek atölye çalışmalarına geçildi. Proje süresince ailelere yönelik çeşitli eğitim, uygulama ve rehberlik çalışmaları gerçekleştirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı