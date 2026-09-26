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Manisa Yunusemre'de karı koca evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kendilerinden haber alınamayan karı koca, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Çiftin evine giden anne, damadı ve kızını yerde hareketsiz görünce durumu bildirdi; jandarma şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kendilerinden haber alınamayan karı koca evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Bağyolu Mahallesi'nde yaşayan İsa Acar (56) ve eşi Mümine Acar'dan (54) haber alamayan Mümine Acar'ın annesi Emine Ç. (77) çiftin evine gitti.

Anne, damadı ve kızını evde yerde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, çiftin silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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