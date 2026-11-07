Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir Mihalıççık'ta yola fırlayan karaca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Mihalıççık'ta yola fırlayan karaca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde seyir halindeki aracın önüne aniden fırlayan karaca, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Mihalıççık-Yunusemre karayolunda yaşanan olayda sürücü kısa süreli panik yaşadı, karaca açık araziye kaçtı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde seyir halindeki bir aracın önüne aniden fırlayan karaca, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Mihalıççık ile Yunusemre arasındaki karayolunun Hamitoğlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, güzergahta aracıyla ilerleyen bir sürücü, yol kenarındaki araziden aniden yola fırlayan karaca ile karşılaştı. Karayolundan hızla karşıya geçerek açık araziye doğru koşan karaca, araç içerisinden cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Kısa süreli panik yaşayan sürücü yoluna devam ederken, yaban hayvanı arazide gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tümgeneral oğlu Dorukhan Büyükışık davasında 22 saatlik duruşma! Tutuklu 25 sanıktan 12'si tahliye edildi

Tümgeneralin oğlu şantiyede ölü bulunmuştu! 12 sanığa tahliye
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli takıma katılmayı reddeden Iraklı futbolcu Montader Madjed'e idam tehdidi

Milli daveti reddetti, idamla tehdit edildi
Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı

Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı

Dünya onu arıyordu! Mersin'de bakın nerede yakalandı
Volkan Demirel 'Biliyorum' diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı

"Biliyorum" diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Kurumsal kariyerini bıraktı, babaannesinin mandalina bahçesini marka yaptı! BM'den ödül geldi

Plazayı bıraktı, babaannesinin mandalina bahçesini marka yaptı
Emre Belözoğlu'ndan İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt

Emre'den İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt