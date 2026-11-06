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Manisa Yunusemre'de annesi ve kardeşini bıçaklayarak öldüren Uğur Kabaağaç yakalandı

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Manisa Yunusemre'de annesi ve kardeşini bıçaklayarak öldüren Uğur Kabaağaç yakalandı
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Manisa'nın Yunusemre ilçesi Ayniali Mahallesi'nde tartıştığı annesi Hülya Aktaş ile kardeşi Hüseyin Kabaağaç'ı bıçaklayarak öldüren Uğur Kabaağaç, evinin yakınlarında yakalandı. Kabaağaç, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YAKALANDI

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Ayniali Mahallesi'nde tartıştığı annesi Hülya Aktaş ile kardeşi Hüseyin Kabaağaç'ı bıçaklayarak öldüren Uğur Kabaağaç, evinin yakınlarında yakalandı. Kabaağaç, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Serkan ÖZCAN/MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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