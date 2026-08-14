Manisa'da Serinlemek İçin Girdiği Derede Boğulan 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, arkadaşlarıyla serinlemek için Kocadere'ye giren 16 yaşındaki İbrahim Karabaş boğularak hayatını kaybetti. Yaklaşık 2 saat süren arama sonucunda cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde serinlemek için dereye giren 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Karabaş (16), dün arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Koruköy Mahallesi'ndeki Kocadere'ye girdi.
Bir süre sonra Karabaş'ın gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Suda yapılan 2 saatlik aramanın ardından dereden çıkarılan Karabaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çocuğun cenazesi, Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.