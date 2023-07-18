Uyuşturucu Haberleri - Uyuşturucu Haber - Haberler

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Uyuşturucu Haberleri

Uyuşturucu haber, Uyuşturucu son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kişi Gözaltına Alındı

Uyuşturucu - 6 Dakika Önce
Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu - 8 Dakika Önce
Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu - 16 Dakika Önce
Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Uyuşturucu - 1 Saat Önce
Kadıköy'de Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti, Firari Şüphelinin Kimliği Tespit Edildi

Kadıköy'de Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti, Firari Şüphelinin Kimliği Tespit Edildi

Uyuşturucu - 1 Saat Önce
Kırklareli'nde uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi

Kırklareli'nde uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi

Uyuşturucu - 1 Saat Önce
Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

Uyuşturucu - 1 Saat Önce
Antalya Valisi Bağımlılıkla Mücadele İçin Metruk Binaların Denetlenmesini İstedi

Antalya Valisi Bağımlılıkla Mücadele İçin Metruk Binaların Denetlenmesini İstedi

Uyuşturucu - 2 Saat Önce
Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 456 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 456 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Uyuşturucu - 3 Saat Önce
Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 456 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 456 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Uyuşturucu - 3 Saat Önce
Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 456 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 456 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Uyuşturucu - 3 Saat Önce
Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 456 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 456 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Uyuşturucu - 3 Saat Önce
Uyuşturucu tacirine jandarma darbesi

Uyuşturucu tacirine jandarma darbesi

Uyuşturucu - 3 Saat Önce
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Uyuşturucu - 4 Saat Önce
Azerbaycanlı genç kadının velayet savaşı: 'Eski eşim beni öldürüp göl kenarına gömmekle tehdit etti'

Azerbaycanlı genç kadının velayet savaşı: 'Eski eşim beni öldürüp göl kenarına gömmekle tehdit etti'

Uyuşturucu - 5 Saat Önce
İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 46 şüpheli tutuklandı

İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 46 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu - 6 Saat Önce
Azerbaycan Uyruklu Kadın, Şiddet ve İftiralarla Mücadele Ediyor

Azerbaycan Uyruklu Kadın, Şiddet ve İftiralarla Mücadele Ediyor

Uyuşturucu - 6 Saat Önce
Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltına Alındı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltına Alındı

Uyuşturucu - 6 Saat Önce
Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu - Dün 23:21
Kayseri'de 10 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de 10 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Uyuşturucu - Dün 23:21
Ödemiş'te polisten kaçarken uyuşturucu atan kişi tutuklandı

Ödemiş'te polisten kaçarken uyuşturucu atan kişi tutuklandı

Uyuşturucu - Dün 22:33
Uyuşturucu Bağımlısı Baba, Oğlunu Rehin Aldıktan Sonra Kendini Yaraladı

Uyuşturucu Bağımlısı Baba, Oğlunu Rehin Aldıktan Sonra Kendini Yaraladı

Uyuşturucu - Dün 19:36
Kırklareli'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

Kırklareli'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

Uyuşturucu - Dün 19:26
Çorlu'da çıkan yangın söndürüldü, Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Çorlu'da çıkan yangın söndürüldü, Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu - Dün 19:13
Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Uyuşturucu - Dün 18:59
Uyuşturucu Bağımlısı Baba, Oğlunu Rehin Aldıktan Sonra Kendini Vurdu

Uyuşturucu Bağımlısı Baba, Oğlunu Rehin Aldıktan Sonra Kendini Vurdu

Uyuşturucu - Dün 18:22
Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Uyuşturucu - Dün 17:53
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı

Uyuşturucu - Dün 17:45
Van'ın Başkale ilçesinde 6 kilogram esrar ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde 6 kilogram esrar ele geçirildi

Uyuşturucu - Dün 17:43
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Uyuşturucu - Dün 17:19
Van'da 6 Kilogram Toz Esrar Ele Geçirildi

Van'da 6 Kilogram Toz Esrar Ele Geçirildi

Uyuşturucu - Dün 17:18
Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Uyuşturucu - Dün 17:15
Erzurum'da firari hükümlü ağabeyinin kimliğiyle yakalandı

Erzurum'da firari hükümlü ağabeyinin kimliğiyle yakalandı

Uyuşturucu - Dün 17:11
Samsun'da 3 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'da 3 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı

Uyuşturucu - Dün 17:09
Manisa'da Narkotik Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Manisa'da Narkotik Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu - Dün 17:00
Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

Uyuşturucu - Dün 16:53
Denizli'de yapılan operasyonda 14 zehir taciri tutuklandı

Denizli'de yapılan operasyonda 14 zehir taciri tutuklandı

Uyuşturucu - Dün 16:42
Gaziantep'te 83 Kilo Metamfetamin ve Binlerce Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Gaziantep'te 83 Kilo Metamfetamin ve Binlerce Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Uyuşturucu - Dün 16:42
Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo Esrar ve 50 Mermi Ele Geçirildi

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo Esrar ve 50 Mermi Ele Geçirildi

Uyuşturucu - Dün 16:38
Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonunda 10 Tutuklama

Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonunda 10 Tutuklama

Uyuşturucu - Dün 16:37
Samsun'da 3 kilo 248 gram bonzai ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Samsun'da 3 kilo 248 gram bonzai ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Uyuşturucu - Dün 16:18
Tekirdağ'da Otomobilde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Otomobilde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Uyuşturucu - Dün 16:16
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu - Dün 15:31
Kırklareli'nde uluslararası uyuşturucu operasyonu: 101 kilogram skunk maddesi yakalandı

Kırklareli'nde uluslararası uyuşturucu operasyonu: 101 kilogram skunk maddesi yakalandı

Uyuşturucu - Dün 15:18
Bodrum'da Afgan Uyruklu 2 Şüpheli Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla Tutuklandı

Bodrum'da Afgan Uyruklu 2 Şüpheli Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla Tutuklandı

Uyuşturucu - Dün 14:51
Samsun'da 3 kilo 248 gram bonzai ele geçti: 4 gözaltı

Samsun'da 3 kilo 248 gram bonzai ele geçti: 4 gözaltı

Uyuşturucu - Dün 14:47
Kırklareli'de 101 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Kırklareli'de 101 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Uyuşturucu - Dün 14:34
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu - Dün 14:33
EGM'nin 7 günde gerçekleştirdiği operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi

EGM'nin 7 günde gerçekleştirdiği operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu - Dün 14:29
Kocaeli'de Roman Mahallelerinde Madde Bağımlılarına Karşı Mücadele

Kocaeli'de Roman Mahallelerinde Madde Bağımlılarına Karşı Mücadele

Uyuşturucu - Dün 14:06
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