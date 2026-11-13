İstanbul'da fuhuş organizasyonuna yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul'da internet siteleri, sosyal medya hesapları ve mesajlaşma grupları üzerinden yönetildiği belirlenen fuhuş organizasyonuna yönelik 7 ilçede düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, bazı kadınları özel görüntülerini ailelerine göndermekle tehdit ederek fuhşa zorladıkları, müşterilerden de şantajla ek para talep ettikleri öne sürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, eskort ilanları üzerinden müşteri temin ederek fuhuştan gelir elde ettiği belirlenen organizasyona yönelik çalışma başlattı.

Emniyetten edinilen bilgilere göre, şüphelilerin kadınların fotoğraflarını, konumlarını ve ücret bilgilerini WhatsApp gruplarında paylaşarak müşteri taleplerini yönettikleri tespit edildi. Organizasyonun saha faaliyetlerinde görev alan kişilerin ise kadınları sivil araçlarla otel, rezidans ve farklı adreslere götürdükleri belirlendi.

Paraları farklı banka hesaplarında toplamışlar

İncelemelerde, fuhuştan elde edilen paraların farklı kişilere ait banka hesapları ve IBAN numaraları aracılığıyla toplandığı, ardından organizasyon üyeleri arasında paylaştırıldığı tespit edildi.

Bazı şüphelilerin, kadınlarla duygusal ilişki kurarak elde ettikleri özel görüntüleri şantaj amacıyla kullandıkları öne sürüldü. Organizasyondan ayrılmak isteyen kadınların, görüntülerinin ailelerine gönderileceği tehdidiyle baskı altında tutularak fuhşa zorlandıkları belirlendi.

Müşterilere de şantaj iddiası

Şüphelilerin, kendileriyle iletişime geçen kişilerin kimlik ve aile bilgilerine ulaştıkları, yazışmalar ve özel görüntüler üzerinden tehditte bulunarak bu kişilerden ek para talep ettikleri de tespit edildi. Organizasyonun uyuşturucu madde faaliyetleriyle de bağlantılı olduğunun belirlendiği bildirildi.

7 ilçede 13 adrese eş zamanlı baskın

Çalışmaların ardından İstanbul'un 7 ilçesindeki 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Organizasyonun yönetimi, müşteri temini ve saha faaliyetlerinde görev aldıkları belirlenen 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda mağdur kadının kurtarıldığı bildirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 13 SIM kart, 1 ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 1 pompalı tüfek ve 24 tüfek fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı