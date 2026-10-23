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Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Ezel Akay’dan ilk paylaşım

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan yönetmen Ezel Akay ile tutuklanan kardeşi Eren Kazım Akay’ın uyuşturucu testleri pozitif çıktı. Uyuşturucu testinin pozitif çıktığı açıklanan yönetmen Ezel Akay, bugün X hesabından Mahsun Karaca’nın mizah videosunu paylaştı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay’ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlatmıştı. Cumhuriyet savcılığının koordinasyonunda 22 Temmuz’da düzenlenen operasyonda, evde arama yapılmıştı. Aramalarda 22 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 144 gram kubar esrar, aktif iklimlendirme sistemi ve çeşitli malzemeler ele geçirildiği bildirilmişti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay, uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek, kan ve saç örnekleri alınmıştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ezel Akay, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kardeşi Eren Kazım Akay tutuklanmıştı.

TEST SONUÇLARI POZİTİF

Yapılan test sonuçları ortaya çıktı. Yönetmen Ezel Akay ve müzisyen kardeşinin uyuşturucu testleri pozitif çıktı.  Uyuşturucu testinin pozitif çıktığı açıklanan yönetmen Ezel Akay, bugün X hesabından Mahsun Karaca’nın mizah videosunu paylaştı. Akay’ın paylaşımında test sonucuyla ilgili bir açıklama yer almadı.

Ekim Devrim Manduz
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