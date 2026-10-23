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Edremit'te asayiş uygulamasında aranan 8 kişi yakalandı, biri 26 yıl 3 ay cezalı

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Edremit'te asayiş uygulamasında aranan 8 kişi yakalandı, biri 26 yıl 3 ay cezalı Haber Videosunu İzle
Edremit'te asayiş uygulamasında aranan 8 kişi yakalandı, biri 26 yıl 3 ay cezalı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde asayiş ve trafik uygulamalarında aranan 8 kişi yakalandı. Yakalananlardan birinin kasten öldürme suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, uygulamalarda uyuşturucu ve ateşli silah ele geçirildiği öğrenildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde şok asayiş ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında kasten öldürme suçundan hakkında 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de olduğu öğrenildi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman koordinesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde gerçekleştirilen şok asayiş ve trafik uygulamalarında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Denetimlerde, kasten öldürme suçundan hakkında 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 8 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Uygulamalarda ayrıca çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile ateşli silahlar ele geçirildi. Suç unsurlarına el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Ekiplerin kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadele kapsamında denetimlerini kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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