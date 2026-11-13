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Kırıkkale'de uyuşturucu suçundan aranan 2 firari hükümlü yakalandı

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Kırıkkale'de uyuşturucu suçundan aranan 2 firari hükümlü yakalandı
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Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası bulunan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan haklarında 4'er yıl 2'şer ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (25) ve M.Y. (22) yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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