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Jandarma Arnavutköy'de 6 milyon 200 bin hap ele geçirdi, 5 şüpheliyi gözaltına aldı

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Arnavutköy'de 8 adres ve 2 araca eş zamanlı düzenlediği operasyonda 6 milyon 200 bin uyuşturucu etkili hap ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Arnavutköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 milyon 200 bin adet uyuşturucu etkili hap ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik ihbarlar üzerine Arnavutköy ilçesinde belirli adres ve araçları takibe aldı. Bugün belirlenen 8 ayrı adres ve 2 araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde ve araçlarda yapılan detaylı aramalarda, 6 milyon 200 bin adet uyuşturucu etkili hap, 1 milyon adet boş kapsül, 165 kilogram ham madde, 1 adet kapsül dolum makinesi, uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda ekipman ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Öte yandan, operasyonda yakalanan 2 araca toplam 46 bin 510 TL idari para cezası uygulanarak, 15 gün süreyle trafikten men edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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