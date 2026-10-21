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Kayseri'de uyuşturucudan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Kayseri'de uyuşturucudan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Kayseri'de polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmasında, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 yaşındaki şahıs yakalandı. İşlemleri tamamlanan şahıs cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. (25) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan S.Ç. cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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