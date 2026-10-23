Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu soruşturmasında 23 kişi tutuklandı

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(ANKARA)- Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 41 şüpheliden 23'ü tutuklandı, 18'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme" suçlarını işledikleri değerlendirilen 42 şüpheliye yönelik 20 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 41 şüpheliden 12'si adli kontrol, 29'u ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklanırken, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Adli kontrol talebiyle sevk edilen 12 şüpheli hakkında da talep doğrultusunda adli kontrol hükümleri uygulandı.

Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: ANKA