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İzmir Konak'ta 59 bin 300 sentetik hap ve Kalaşnikof ele geçirildi, Y.D. yakalandı

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İzmir Konak'ta 59 bin 300 sentetik hap ve Kalaşnikof ele geçirildi, Y.D. yakalandı
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İzmir'in Konak ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 59 bin 300 sentetik hap, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 şarjör ve 6 fişek ele geçirildi. Operasyonda, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. (31) yakalandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, 59 bin 300 sentetik hapı ve 1 Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün ilçede belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 şarjör, 7,62 milimetre çapında 6 fişek ve 59 bin 300 sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. (31) yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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