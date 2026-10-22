İzmir Konak'ta 59 bin 300 sentetik hap ve Kalaşnikof ele geçirildi, Y.D. yakalandı

İzmir Konak'ta 59 bin 300 sentetik hap ve Kalaşnikof ele geçirildi, Y.D. yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Konak ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 59 bin 300 sentetik hap, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 şarjör ve 6 fişek ele geçirildi. Operasyonda, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. (31) yakalandı.
İZMİR'in Konak ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, 59 bin 300 sentetik hapı ve 1 Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün ilçede belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 şarjör, 7,62 milimetre çapında 6 fişek ve 59 bin 300 sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. (31) yakalandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı