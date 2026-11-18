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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yunus ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği 2 kişi, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Uyuşturucu ticareti suçundan haklarında kesinleşmiş toplam 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Devriye gezen İnegöl Emniyet Müdürlüğü yunus ekipleri farklı zamanlarda şüphelendikleri 2 şahsı durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi. Polis ekiplerini fark eden şahıslar kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamacalar sonucu yakalanan Burak K. ve Mustafa E.'nin yapılan sorgulamalarında, uyuşturucu ticareti suçundan ayrı ayrı kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı