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Fuhuştan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı iddia! Gözler bu kez okul yönetiminde

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Ankara’daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan sınıf öğretmeni S.D.’nin görev yaptığı özel okulun yönetiminin, olayı velilerden gizlediği iddia edildi. İddiaya göre okul yetkilileri, velilere S.D.’nin ikamet değişikliği nedeniyle okuldan ayrıldığını söyledi. Yönetimin, öğretmenleri ve çalışanları da velilere bilgi vermemeleri için işten atmakla tehdit ettiği ve baskı uyguladığı öne sürüldü.

Ankara’da popüler eğlence mekanlarına yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklananlardan birinin bir özel okulda öğretmen olduğu öğrenildi. Görev yaptığı okulun yönetimi hakkında da dikkat çeken iddialar gündeme geldi.

ÜNLÜLER VE İŞ İNSANLARI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ankara’da “uyuşturucu madde ticareti yapma”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “fuhuş” suçlarına yönelik geniş kapsamlı operasyonlar düzenlenmişti. Operasyonlarda popüler eğlence mekanlarına baskın yapılmış, aralarında ünlülerin ve iş dünyasından kişilerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.

4 YILDIR SINIF ÖĞRETMENLİĞİ YAPIYORDU

Operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında, özel bir okulda 4 yıldır sınıf öğretmenliği yapan S.D.’nin de bulunduğu öğrenildi. S.D., uyuşturucu ve fuhuş suçları kapsamında tutuklandı.

“FUHŞA ARACILIK ETTİ” İDDİASI

S.D.’nin, soruşturma dosyasına giren eğlence mekanlarıyla bağlantılı olduğu ve fuhşa aracılık ettiği öne sürüldü. Şüphelinin lüks yaşantısıyla dikkat çektiği de belirtildi.

OKUL YÖNETİMİNE “BASKI” İDDİASI

İddiaya göre özel okul yetkilileri, velilere S.D.’nin ikamet değişikliği nedeniyle okuldan ayrıldığını söyledi. Okul yönetiminin, diğer öğretmenlere ve çalışanlara olayı anlatmamaları için baskı yaptığı ve onları işten atmakla tehdit ettiği de ileri sürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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