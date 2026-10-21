Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay'ın Arsuz ilçesinde evinde 4 kilo 621 gram esrar bulunan şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Hatay'ın Arsuz ilçesindeki bir ikamete düzenlediği operasyonda 4 kilo 621 gram esrar, 276 uyuşturucu hap ve 9 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde evinde 4 kilo 621 gram esrar ve 276 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli T.K'nin ikametine operasyon düzenledi.

Adreste 4 kilo 621 gram esrar, 276 uyuşturucu hap, 9 kök kenevir, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 291 bin lira, 560 dolar ve 600 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti

"Allah'ım sen affet" dedi, servetini ortaya koydu! Sonu kötü bitti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında yeni dalga! 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 4 şirket inceleme altında
Evinde otururken kabusu yaşadı

Evinde otururken kabusu yaşadı
Demir bloğun altında kalan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Fabrikadaki ölümde kahreden detay! 10 gün önce...
Fergani'nin 160 kilogramlık uydusu FRG-100D4 hedef yörüngesine yerleşti

Fergani'den tarihi adım! Uzayda göreve başladı
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı

Sesi titreye titreye konuştu, Galatasaraylılardan bile alkış aldı

Tepkilerin odağıydı! Maçın bitiminden 10 dakika sonra stattan tek başına ayrıldı

Maç bittikten 10 dakika sonra stattan tek başına ayrıldı
A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen Yalçın'ın ekibi

A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen'in ekibi