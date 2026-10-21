Hatay'ın Arsuz ilçesinde evinde 4 kilo 621 gram esrar bulunan şüpheli tutuklandı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde evinde 4 kilo 621 gram esrar ve 276 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli T.K'nin ikametine operasyon düzenledi.

Adreste 4 kilo 621 gram esrar, 276 uyuşturucu hap, 9 kök kenevir, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 291 bin lira, 560 dolar ve 600 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA