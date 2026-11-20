Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklu yargılanan H.Ç. ile tutuksuz yargılanan A.Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

H.Ç, savunmasında uyuşturucu maddelerin bulunduğu çantayı R.D'den aldığını belirterek, "Hepsini onlar yaptırdı. Ben R.D'den aldım çantayı. Ben çocuklarım için korktuğumdan mecbur kaldım, bunu inkar etmiyorum. Sizin karşınıza böyle geldiğim için çok özür diliyorum. Pişmanım, Allah şahidim olsun. Beni kullandılar, böyle olacağını bilseydim yapmazdım. Benim önce kadınlığımı, sonra anneliğimi kullandılar." dedi.

İstanbul'a giderken çantanın içini kontrol etmediğini ve uyuşturucu maddeyi ilk kez karakolda gördüğünü söyleyen H.Ç, "Sizin yanınızda boynum kıldan ince. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz sanık A.Y. ise H.Ç'nin yakalattığı uyuşturucu maddenin kendisinin gönderdiği parayla alınabilecek miktarda olmadığını savundu. H.Ç'yi yönlendiren kişinin S.Ç. olduğunu iddia eden A.Y, yazılı savunma hazırlamak için süre istedi.

A.Y, "Ben burada 7 ay boyunca aynı dosyayı çevire çevire defalarca okudum ve ezberledim. Ben deli miyim, uyuşturucu işine girip ömrümü cezaevinde geçireyim? Beraatımı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında ele geçirilen uyuşturucu maddenin miktarının da dikkate alınarak sanıkların eylemlerinin uyuşturucu madde ticareti suçunu oluşturduğunu belirterek, H.Ç'nin tutukluluk halinin devamını, A.Y'nin ise tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, H.Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

-Olay

İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine 23 Eylül 2025'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda H.Ç. uyuşturucu nitelikli ecza hapı ile yakalanmış, olayla bağlantılı olarak A.Y. de gözaltına alınmıştı. İşlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan şüphelilerden A.Y, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA