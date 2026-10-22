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Bursa'da 20 suç kaydı olan hükümlü kadın çatı arasında yakalandı

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Bursa'da 20 suç kaydı olan hükümlü kadın çatı arasında yakalandı
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Bursa'da uyuşturucu suçundan 3 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B., saklandığı evin çatı arasında yakalandı. Hakkında 20 suç kaydı bulunan kadının yakalanma anı cep telefonuyla kaydedildi, emniyetteki işlemleri sürüyor.

BURSA'da 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan hakkında 3 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 20 suç kaydı olduğu öğrenilen B.B., saklandığı evin çatı arasında yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan hakkında 3 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 20 suç kaydı olan B.B. isimli kadının yakalanmamak için sürekli adres değişikliği yaptığı öğrenildi. B.B.'nin Millet Mahallesi'ndeki yerleşim kaydı bulunmayan bir evde saklandığını belirleyen ekipler, operasyon düzenlendi. O sırada çatı arasında saklanan hükümlü yakalandı. B.B.'nin yakalanma anı, cep telefonuyla kaydedildi. B.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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