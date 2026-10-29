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Kanser ilacı taşıdıklarını söylediler! Sultanbeyli'de minibüsten 1 milyon 642 bin sentetik hap çıktı

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Kanser ilacı taşıdıklarını söylediler! Sultanbeyli'de minibüsten 1 milyon 642 bin sentetik hap çıktı Haber Videosunu İzle
Kanser ilacı taşıdıklarını söylediler! Sultanbeyli'de minibüsten 1 milyon 642 bin sentetik hap çıktı
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İstanbul Sultanbeyli'de narkotik ekiplerinin operasyon düzenlediği minibüsteki 2 şüpheli, araçta İzmir'e götürdükleri kanser ilaçlarının bulunduğunu söyledi. İrsaliye sorulduğunda belgeleri daha sonra e-postayla göndereceklerini belirttiler. Soğutucu sisteminin çalışmadığı anlaşılan araçta yapılan aramada 18 koli içinde pregabalin etken maddeli 1 milyon 642 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

  • Sultanbeyli'de 28 Ekim'de bir minibüse düzenlenen operasyonda 18 koli içinde pregabalin etken maddeli 1 milyon 642 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
  • Araçta soğutucu sisteminin çalışmadığı tespit edildi; şüpheliler hapları kanser ilacı olarak taşıdıklarını ve İzmir'e götüreceklerini söyledi.
  • Gözaltına alınan 2 şüpheli 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

Sultanbeyli'de 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuna yönelik çalışmalar kapsamında bir minibüse düzenlenen operasyonda 1 milyon 642 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Kanser ilacı taşıdıklarını ve İzmir'e götüreceklerini söyleyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

KANSER İLACI TAŞIDIKLARINI SÖYLEDİLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda 28 Ekim'de Sultanbeyli'de bir minibüse operasyon düzenlendi. Minibüste bulunan 2 şüphelinin, araçta kanser ilaçları taşıdıklarını ve ilaçları İzmir'e götüreceklerini söyledikleri öğrenildi.

İlaçların zarar görmemesi ve soğuk hava zincirinin korunması için aracın ilgili bölümündeki kapıların açılmaması gerektiğini belirten şüphelilerin, ilaçlara ait irsaliye belgeleri sorulduğunda ise belgeleri daha sonra e-posta yoluyla göndereceklerini ifade ettikleri belirtildi.

SOĞUTUCU SİSTEMİ ÇALIŞMIYORDU

Ekipler tarafından minibüste yapılan kontrollerde soğutucu sisteminin çalışmadığı tespit edildi. Araçta yapılan aramalarda 18 koli içerisinde, pregabalin etken maddeli toplam 1 milyon 642 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 2 şüpheli 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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