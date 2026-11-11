Alanya'da aranan 2 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi

Alanya'da aranan 2 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Alanya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, Oba Mahallesi'ndeki ikametlerinde yakalandı. Dolandırıcılık suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün, uyuşturucu ticaretinden 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "dolandırıcık" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan K.S. (65) ile "uyuşturucu ticareti" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan K.C.'yi (40) Oba Mahallesi'ndeki ikametlerinde yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA