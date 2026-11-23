Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalanacağını anlayınca pompalı tüfekle intihara kalkıştı.

Edinilen bilgiye göre 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.'yi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Talas ilçesi Vilayet Sokak'taki ikametine polis ekiplerinin gelmesiyle M.Y., iddiaya göre banyoda pompalı tüfekle kendine ateş etti. Ekiplerin eve girmesiyle yaralı halde bulunan şahıs olay yerine çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. M.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis ekipleri evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı