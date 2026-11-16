Miguel Ángel Félix Gallardo neden öldü? Patronların Patronu Félix Gallardo kimdir?

Miguel Ángel Félix Gallardo, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 80 yaşında öldü. Jalisco Eyaleti Güvenlik Sekreterliği'nin açıklamasına göre Guadalajara Karteli'nin kurucusu, 13 Kasım'da kaldırıldığı Guadalajara'daki özel bir hastanede 15 Kasım 2026'da hayatını kaybetti.

Meksika'da "El Jefe de Jefes", yani Patronların Patronu diye anılan Félix Gallardo 1989'dan beri tutukluydu. Cenazesi Guadalajara'da ailesine teslim edildi; nereye defnedileceği açıklanmadı.

MİGUEL ÁNGEL FÉLİX GALLARDO NEDEN ÖLDÜ?

Miguel Ángel Félix Gallardo, çoklu organ yetmezliğinden öldü. Kanındaki oksijen düştüğü için 13 Kasım'da Jalisco'daki Puente Grande Cezaevi'nden hastaneye götürüldü. Hastaneye vardığında bilinci bulanıktı ve yönünü kaybetmiş durumdaydı. İki gün sonra kurtarılamadı.

Sağlığı yıllardır kötüydü. Meksika Güvenlik ve Vatandaş Koruma Sekreterliği 2022'de 22 ayrı rahatsızlığı olduğunu açıklamıştı. Listede hipertansiyon, diyabet, bir gözünde görme kaybı, öbür gözünde glokom, iki kulağında işitme kaybı ve yüzünde karsinom vardı. Avukatları bu yüzden ev hapsi istedi; bir hâkim talebi 2022'de kabul etti ama itirazlar sürdüğü için karar hiç uygulanmadı.

MİGUEL ÁNGEL FÉLİX GALLARDO KİMDİR?

Miguel Ángel Félix Gallardo, Meksika'daki Guadalajara Karteli'nin kurucusu. Örgütü 1980'lerde Rafael Caro Quintero ve Ernesto Fonseca Carrillo ile birlikte kurdu. Karteli Kolombiyalı uyuşturucu örgütleriyle ilk bağ kuran Meksika grubu oldu ve ABD'ye kokain taşıyan büyük bir ağ kurdu; lakabı da bu dönemden kaldı.

İşe Sinaloa eyalet polisinde başladı, sonra Sinaloa Valisi Leopoldo Sánchez Celis'in korumalığını yaptı. 1989'da yakalanınca örgütü dağıldı. Boşluğu Tijuana, Sinaloa ve Juárez kartelleri doldurdu.

MİGUEL ÁNGEL FÉLİX GALLARDO KAÇ YAŞINDAYDI?

Miguel Ángel Félix Gallardo öldüğünde 80 yaşındaydı. 8 Ocak 1946'da Sinaloa'nın başkenti Culiacán yakınlarındaki Bellavista'da doğdu.

MİGUEL ÁNGEL FÉLİX GALLARDO NEDEN HAPİSTEYDİ?

Miguel Ángel Félix Gallardo, uyuşturucu kaçakçılığı ve ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi (DEA) ajanı Enrique "Kiki" Camarena Salazar'ın 1985'te öldürülmesiyle bağlantılı suçlardan 40 yıl hapis cezası almıştı. Camarena cinayetindeki suçlamayı hep reddetti.

8 Nisan 1989'da tutuklandı. Önce Mexico City'de bir cezaevinde kaldı, ardından Almoloya de Juárez'deki yüksek güvenlikli cezaevine, oradan da Puente Grande'ye nakledildi. Öldüğünde yaklaşık 37 yıldır cezaevindeydi.

MİGUEL ÁNGEL FÉLİX GALLARDO'YU KİM OYNADI?

Miguel Ángel Félix Gallardo'yu 2018'de yayımlanan Netflix dizisi Narcos: México'da Meksikalı oyuncu Diego Luna canlandırdı. Dizinin ilk sezonu, Guadalajara Karteli'nin yükselişini ve Camarena davasını anlatıyordu.