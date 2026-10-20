Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin'de fırın aramasında 4 bin 800 sentetik ecza bulundu, iş yeri sahibi tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'de fırın aramasında 4 bin 800 sentetik ecza bulundu, iş yeri sahibi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de fırın olarak faaliyet gösteren iş yerinde yapılan aramada çekmeceye gizlenmiş 4 bin 800 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi, adliyeye sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MERSİN'de Ekmek fırınında yapılan aramada 4 bin 800 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan fırın sahibi M.N.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik ortak çalışma başlattı. Ekiplerin fırın olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde yaptığı detaylı aramada, çekmece içerisine gizlenmiş 4 bin 800 sentetik ecza ele geçirildi. İş yeri sahibi M.N.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Nikahta gergin anlar! Memurun tavrı, Ahmet Özer'i küplere bindirdi

Nikah memurunun hareketi Ahmet Özer'i küplere bindirdi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş

Sarıgül'ün ses kaydı dosyada! İmamoğlu için kullandığı ifadeler bomba

Antalya'da seyir terasındaki otomobil 30 metreden yuvarlandı! Görgü tanığı: Araç aşağı uçuverdi

Seyir terasından 30 metre aşağı yuvarlandı! Sürücü sağ çıkarıldı
Malatya'da baba evine dönen 3 çocuk annesini yatağında bıçakladı! Kızını korumak isteyen anne de yaralandı

Baba evine dönmüştü! Gizlice girip yatağında bıçakladı
Sergen Yalçın'dan sürpriz şampiyonluk tahmini

Sergen Yalçın'dan sürpriz şampiyonluk tahmini
'Yarın savaş olacak!' Lille'den Galatasaray ve Osimhen'e meydan okuma

Ortam iyice gerildi: Yarın savaş çıkacak
Zelenski'den itiraf gibi sözler: Çok sayıda insan kaybediyoruz

Zelenski'den itiraf gibi sözler: Savaşı kaybetmedik ama...
Bir şehri gururlandıran hareket! Herkes temizlik işçisini konuşuyor

Bir şehri gururlandıran hareket! Herkes temizlik işçisini konuşuyor